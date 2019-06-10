Популярные телеведущие появляются на экранах ежедневно, многие зрители воспринимают их чуть ли не как членов семьи. Между тем, далеко не все они стремятся рассказывать о личной жизни, вторых половинках и детях. Видео приоткрывает секреты селебрити и рассказывает о том, как выглядят жёны Леонида Якубовича, Александра Маслякова, Андрея Малахова, Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва.
Аладдин
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Люди Икс: Тёмный феникс
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Покемон. Детектив Пикачу
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Джон Уик 3
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Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
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Рокетмен
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Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Отпетые мошенницы
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Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Обитель страха
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В метре друг от друга
Мелодрама
Куриоса
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Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Игрища престолов
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Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Война Анны
Драма, Военный
Братство
Триллер, Военный
Как выглядят жены знаменитых телеведущих
ТВ , Видео , Леонид Якубович , Дмитрий Киселев , Александр Масляков , Андрей Малахов , Владимир Соловьев
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