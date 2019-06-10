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Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире 

Рамблер 4 часа назад
Элина Мазур и Виталина Цымбалюк-Романовская спустя несколько лет вновь встретились в прямом эфире одной из передач на канале НТВ. Два года назад на пресс-конференции женщины устроили словесную перепалку и дали всем понять, что между ними серьезный конфликт.
Противостояние началось еще во время развода Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна. Мазур была представительницей своей подруги и пыталась вернуть ей мужа. Когда процесс окончательно завершился, надобность в услугах Мазур отпала, и в отместку она начала распространять слухи о личной жизни Цымбалюк-Романовской, и на нее завели дело.
Спустя два года бывшие подруги встретились в прямом эфире, куда актриса пришла со своим молодым любовником Прохором Шаляпиным. Она хотела оставить конфликт в прошлом, но разгневанная Мазур не смогла закончить на примирительной ноте и набросилась на актрису с кулаками. Она также заявила, что два года вела собственное расследование и выяснила, что карьера Цымбалюк-Романовской пошла в гору после ее интрижек с Джигарханяном. В итоге девушек разнял Прохор Шаляпин.
Комментарии4
ТВ , Видео , Прохор Шаляпин , Элина Мазур , НТВ
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