Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире

Элина Мазур и Виталина Цымбалюк-Романовская спустя несколько лет вновь встретились в прямом эфире одной из передач на канале НТВ. Два года назад на пресс-конференции женщины устроили словесную перепалку и дали всем понять, что между ними серьезный конфликт.

Противостояние началось еще во время развода Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна. Мазур была представительницей своей подруги и пыталась вернуть ей мужа. Когда процесс окончательно завершился, надобность в услугах Мазур отпала, и в отместку она начала распространять слухи о личной жизни Цымбалюк-Романовской, и на нее завели дело.