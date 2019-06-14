Что не так с «Ну, погоди!»

Согласно опросу ВЦИОМа , любовь россиян к классическому советскому мультфильму "Ну, погоди!" еще немножко подросла. Если в 2016 году этот мультсериал назвали любимым 59% опрошенных, то в этом году — уже 65%.

Такая народная любовь неудивительна. Ведь помимо того, что "Ну, погоди" был весело написан и нарисован, динамика отношений между Зайцем и Волком интересна с психологической точки зрения. На протяжении почти двух десятков серий Волк много раз получает возможность съесть Зайца, но каждый раз предпочитает или спрятать того в мешке, или играть с ним в козу-дерезу, или закрыть глаза Зайца лапами, чтобы тот угадал, кто стоит у него за спиной, или танцевать с ним. Однажды Волк приходит к Зайцу с букетом цветов и бутылкой сидра — явный признак ухаживания.

Волк не хочет съедать Зайца, понимаем мы, он хочет помучить его и получить внимание. Но и Заяц не готов убежать от Волка навсегда, и если Волк не обращает на него внимания (например, спит на пляже), Заяц сам инициирует контакт (подходит и льет воду на Волка). Семейные психотерапевты описывают такие отношения словами "созависимость". Созавимость часто возникает в ситуации домашнего абъюза или алкоголизма одного из супругов.

Волк (озвученный Папановым) раз за разом ведет себя как пьяный хулиган, но Заяц (озвученный Румянцевой) постоянно "прощает" его и сам ищет его внимания — ведь таких эмоциональных качелей, как общение с Волком, ему никто не подарит. И хотя Зайцу страшно при встрече с Волком — вдруг тот сегодня съест его по-настоящему? — Заяц слишком зависит от всплесков адреналина, которые дарит общение с Волком.

Типичный пример созависимого поведения в семьях алкоголиков строится вокруг попыток уговорить алкоголика не пить, нарушения обещания, слез, прощения, новых обещаний и повтора всего цикла — в процессе чего алкоголик получал свою выпивку и возможность покуражиться, а созависимая жена — яркие эмоции и внимание в момент вымаливания прощения. В семьях с домашним насилием созависимость возникает в аналогичном цикле абьюза — вымаливания прощения — примерения — повторного насилия. Этот тип отношений крайне нездоров, но выйти из него нелегко.