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На ТВ покажут фильм к годовщине смерти Фриске 

Рамблер 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
В память о Жанне Фриске НТВ покажет художественный фильм "Кто я?". Роль в этой картине сдала для актрисы последней.
Выход ленты приурочен к четвертой годовщине смерти Жанны Фриске. Вместе с ней в проекте участвовали Александр Яценко, Анатолий Белый, Виктория Толстоганова и Сергей Газаров.
Фильм рассказывает историю мужчины, которого неожиданно находят на вокзале. Он ничего не помнит, и у него нет документов. Одновременно в одном из московских дворов полиция находит тело неизвестного. Первый помнит только то, что познакомился с известной певицей и то, как они вместе отдыхали в казино. Теперь спецслужбам придется выяснить, как связаны два неизвестных человека, и найти убийцу.
Жанна Фриске скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием в 2015 году. Ранее, в 2014 родственники певицы подтвердили, что у нее неоперабельная опухоль мозга. Звезда походила долгое лечение, у нее началась ремиссия, а после — рецидив.
Комментарии
ТВ , Виктория Толстоганова , Александр Яценко , Жанна Фриске , Анатолий Белый , Сергей Газаров , НТВ
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