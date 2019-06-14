На ТВ покажут фильм к годовщине смерти Фриске

В память о Жанне Фриске НТВ покажет художественный фильм "Кто я?". Роль в этой картине сдала для актрисы последней.

Фильм рассказывает историю мужчины, которого неожиданно находят на вокзале. Он ничего не помнит, и у него нет документов. Одновременно в одном из московских дворов полиция находит тело неизвестного. Первый помнит только то, что познакомился с известной певицей и то, как они вместе отдыхали в казино. Теперь спецслужбам придется выяснить, как связаны два неизвестных человека, и найти убийцу.

Жанна Фриске скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием в 2015 году. Ранее, в 2014 родственники певицы подтвердили, что у нее неоперабельная опухоль мозга. Звезда походила долгое лечение, у нее началась ремиссия, а после — рецидив.