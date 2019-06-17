Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Игра
Триллер
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет

Любимые телешоу, которые выдают низкий интеллект 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТНТ
По этим программам можно сразу узнать тех, кто не блещет умом.

"Битва экстрасенсов"

Первая серия этого шоу вышла в 2007 году. С тех пор у программы появились разные вариации "Школа экстрасенсов", "Битва сильнейших" и "Экстрасенсы ведут расследование". Продюсеры легко обманывают наивных телезрителей и создают персонажей, которые понравятся публике. Многие бывшие участники подтверждали то, что в шоу все подстроено. Одним из ярких примеров стала Джулия Ванг, которая внезапно сменила внешность и заявила, что тот образ навязали ей создатели программы. Несмотря на многие подтверждения россияне с низким интеллектом продолжают верить в экстрасенсов и их способности.

Comedy Club

Кадр из видео
С 2005 года юмористы радуют всю страну своими шутками. Но их выступления не очень интеллектуальны. Проект живет до сих пор только благодаря тем, у кого IQ ниже ста. Участники выходят на сцену и продолжают отрабатывать шутки "ниже пояса". Человек с высоким интеллектом вряд ли поведется на такое и продолжит смотреть этот пошлый юмор.

"Пусть говорят"

Кадр из видео
С 2001 года ток-шоу завлекает недалеких россиян тем, что роется в грязном белье других людей. Каждый выпуск они стараются сделать как можно скандальнее, чтобы больше любителей скандалов смотрели их выпуски. Так и происходит. Люди с низким интеллектом ведутся на бытовые скандалы и продолжают смотреть на то, как люди дерутся, ругаются и поливают друг друга грязью. Ну а что еще смотреть, если на более "думающую" аудиторию шоу не рассчитано?

"Поединок"

Поединок/Facebook
Те, кто смотрят это телешоу считают себя интеллектуалами, разбирающимися в политике. По сути, это то же самое "Пусть говорят", только тема немного другая. Людям с низким интеллектом нравится смотреть, как ругаются оппоненты, а продюсеры специально сталкивают лбами гостей, чтобы все остальные следили за тем, как они стоят на своем и не дают высказаться другим.
Комментарии2
ТВ , Джулия Ванг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что смотреть в кино с 20 июня
Фото Киану Ривза с поклонницами озадачили фанатов6
На «Кинотавре» назвали победителей
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью3
Фильмы, предсказавшие будущее
Видео
05:28
Исторические ляпы, попавшие в знаменитые фильмы
Фильмы
02:41
На «Кинотавре» назвали победителей
Фильмы
01:49
Актеры, пытавшиеся лечиться у знахарей
Актеры
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Актеры
04:15
Самоучка показал, как сделать блокбастер за копейки
Фильмы
04:00
Почему Олег Видов уехал из Советского Союза
Актеры
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Фильмы
10:15
Сериалы, которые выйдут нынешним летом
Сериалы
10:01
Киноновинки 2019 года, заслуживающие внимания
Фильмы
06:15
Как «Верка-модистка» попала в психлечебницу
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение