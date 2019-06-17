Любимые телешоу, которые выдают низкий интеллект

По этим программам можно сразу узнать тех, кто не блещет умом.

"Битва экстрасенсов"

Первая серия этого шоу вышла в 2007 году. С тех пор у программы появились разные вариации "Школа экстрасенсов", "Битва сильнейших" и "Экстрасенсы ведут расследование". Продюсеры легко обманывают наивных телезрителей и создают персонажей, которые понравятся публике. Многие бывшие участники подтверждали то, что в шоу все подстроено. Одним из ярких примеров стала Джулия Ванг , которая внезапно сменила внешность и заявила, что тот образ навязали ей создатели программы. Несмотря на многие подтверждения россияне с низким интеллектом продолжают верить в экстрасенсов и их способности.

Comedy Club

Кадр из видео

С 2005 года юмористы радуют всю страну своими шутками. Но их выступления не очень интеллектуальны. Проект живет до сих пор только благодаря тем, у кого IQ ниже ста. Участники выходят на сцену и продолжают отрабатывать шутки "ниже пояса". Человек с высоким интеллектом вряд ли поведется на такое и продолжит смотреть этот пошлый юмор.

"Пусть говорят"

Кадр из видео

С 2001 года ток-шоу завлекает недалеких россиян тем, что роется в грязном белье других людей. Каждый выпуск они стараются сделать как можно скандальнее, чтобы больше любителей скандалов смотрели их выпуски. Так и происходит. Люди с низким интеллектом ведутся на бытовые скандалы и продолжают смотреть на то, как люди дерутся, ругаются и поливают друг друга грязью. Ну а что еще смотреть, если на более "думающую" аудиторию шоу не рассчитано?

"Поединок"

Поединок/Facebook

Те, кто смотрят это телешоу считают себя интеллектуалами, разбирающимися в политике. По сути, это то же самое "Пусть говорят", только тема немного другая. Людям с низким интеллектом нравится смотреть, как ругаются оппоненты, а продюсеры специально сталкивают лбами гостей, чтобы все остальные следили за тем, как они стоят на своем и не дают высказаться другим.