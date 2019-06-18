Несчастливый сезон: трагическая судьба участников «Последнего героя»

Популярное российское реалити-шоу «Последний герой» собирало перед экранами миллионы телезрителей. Среди героев шоу были отечественные звезды, и, иногда, простые россияне, которым было предложено «сыграть на выживание» на тропическом острове. Спустя годы после шоу оказалось, что сразу несколько участников четвертого сезона постигла трагическая судьба.

Так, в четвертом сезоне осенью 2003 года участвовали 10 женщин и 10 мужчин. Но только за последние пять лет из жизни ушли четверо участников «несчастливого сезона».

Юлия Началова

Одна из самых ярких участниц шоу в начале 2000-х болела нервной анорексией, а в 2007 году у девушки из-за осложнений после неудачной операции по увеличению груди обнаружили заражение крови и отказ почек. Последующие восемь лет Началова боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а к 2019 году у девушки развился и сахарный диабет 2-го типа. Даже зарубежные клиники пришли к выводу, что певице уже не удастся справиться с подагрой.

В марте 2019 году Началову госпитализировали с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги. 16-го марта девушка скончалась на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.

Децл

В феврале 2019-го не стало еще одного участника четвертого сезона реалити-шоу. Известный во всей России рэпер Децл (Кирил Толмацкий) неожиданно скончался на 36-м году жизни. Толмацкому стало плохо в гримерке, он жаловался на ломоту в кистях и судороги. Молодой человек скончался от остановки сердца.

Интересно, что Децл дважды в своих интервью рассказывал, что планирует инсценировать свою смерть в 35-летнем возрасте и поехать «курить огромный джойнт на какой-нибудь остров». Поэтому многие фанаты всерьез выражают неверие в кончину своего кумира.

Яна Волкова

Трагическая судьба постигла и победительницу четвертого сезона «Последнего героя» Яну Волкову, которая потратила призовые деньги на создание приюта для бездомных животных. Волкова узнала о смертельном диагнозе в 2014 году. Однако, женщина не переставала заниматься благотворительностью до самой смерти в январе 2018 года.

Жанна Фриске

Яркая участница «Последнего героя» популярная певица и актриса Жанна Фриске узнала об онкологическом заболевании головного мозга во время беременности. Родив сына Платона, девушка начала полноценное лечение.

Фриске смогла собрать около 70 млн рублей в ходе благотворительного марафона Первого канала и Русфонда — часть этой суммы пошла на лечение детей. Однако, даже лечение в лучших клиниках в США и Германии не спасло девушку. Ж