Лучше этого не видеть: телешоу, за которые нам стыдно

Эти телепередачи набирают высокие рейтинги, вот только непонятно — люди и правда смотрят их всерьез или же вместо комедийного фильма? Ведь иногда уровень абсурда в этих шоу зашкаливает.

"Битва экстрасенсов"

Очевидно, что огромное количество россиян до сих пор верит в ведьм, магов, гадалок и целителей. Иначе объяснить популярность этого шоу невозможно. "Магию", представленную в шоу, разоблачали не один раз его же участники, но люди все равно продолжают смотреть "Битву" и болеть за своих фаворитов.

"Пацанки"

Шоу о преображении девушек на отечественном телевидении было огромное множество, но "Пацанки" стали одним из самых неудачных. Здесь показывают, как юные девушки из провинциальных городов пытаются начать новую жизнь — поменять себя как внешне, так и внутренне. Со стороны поверить участницам очень сложно, кажется, что они просто играют предписанные им роли. И, увы, играют очень плохо.

"Спасти свою любовь"

Очередное шоу на ТНТ про любовь почти не отличается от "Дома 2". Здесь так же жены избивают мужей, а мужья плюют своим благоверным в лицо в буквальном смысле. Удивительно, но публичное выяснение отношений по-прежнему приносит каналу огромные рейтинги, поэтому надеяться на его закрытие, очевидно, не стоит.