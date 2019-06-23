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Игра не одного актера: почему популярные телешоу это чаще всего постановка 

Рамблер 10 часов назад
Фанаты телепередач с упоением смотрят каждый выпуск и даже не подозревают, что на самом деле их обманывают.

Прожекторперисхилтон

На протяжении нескольких лет Цекало, Ургант, Мартиросян и Светлаков собирались со своими гостями в студии и обсуждали в юмористическом ключе актуальные новости. Многие зрители были уверены, что все реплики ведущих — чистая импровизация, и сами звезды это охотно подтверждали. Репутацию "прожектору" испортил Сергей Доренко, ставший гостем одного из выпусков. В своем Фэйсбуке журналист рассказал, что на самом деле все шутки пишут сценаристы, а ведущие лишь в течение трех часов читают их с листа. В подтверждение своих слов Доренко выложил текстовый фрагмент сценария, которому полностью соответствовали шутки из выпуска.

Давай поженимся!

В одном из выпусков программы, которая на Первом канале идет уже более десяти лет, появляется герой Майкл. Майкл очень похож на настоящего принца, а именно на Алладина, он сидит в студии в чалме и во всех красках рассказывает о свою несчастную истории любви. Чуть позже Майкл, он же Михаил Коткин, раскрыл страшную тайну — оказывается, все его реплики были частью одного большого сценария. И Коткин отлично справился со своей ролью, ведь ему к подобной работе не привыкать — он уже участвовал в "Поле чудес", где ему нужно было выдавать себя за цыгана. Кстати, все подарки, которые он преподносил Якубовичу, ему выдали прямо перед началом шоу.

Орел и решка

Пожалуй, самая известная программа о путешествиях уже долгие годы держит зрителей у экрана за счет своей "фишки". В каждом выпуске ведущие подбрасывают монетку и решают, кто будет жить три дня на 100 долларов, а кто получит вожделенную "золотую карту", которая позволит своему обладателю почувствовать себя миллионером. "Не работа, а сказка", — думают зрители, а между тем одна из бывших ведущих шоу Регина Тодоренко призналась, что все в нем не так сказочно. Оказывается, ведущий, который на несколько дней стал богачом, не живет в роскошных отелях, которые мы видим на экране. Гостиницы программе предоставляют лишь для съемок по бартеру на 2-3 часа, а ночевать обладателю "золотой карты" приходится вместе со своим коллегой "бедняком".
Комментарии2
ТВ , Видео , Сергей Доренко , Регина Тодоренко
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