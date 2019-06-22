Первый канал перенес премьеру фильма про Чернобыль

Ранее на Первом канале собирались показать документальный фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыль. Как это было". Однако, премьеру картины перенесли.

Фильм должен был выйти 22 июня. По словам представителей телеканала, в съемках приняли участие очевидцы событий и ликвидаторы. В пресс-службе отметили, что создатели собрали очень много материалов, и их обработка займет больше, чем ожидалось. В сообщении также добавили, что премьера документального кино состоится, но позже. Пока что точная дата неизвестна.

Ранее отмечалось, что в картине раскроют историю вертолетчиков, которые совершили подвиг засыпая реактор песком и свинцом. Также в ней будет рассказываться подлинная история НБориса Щербины и Валерия Легасова. Создатели даже пообещали раскрыть истинные причины того, почему академик и член правительственной комиссии по расследованию аварии решил уйти из жизни. Многие предположили, что выпуск документального фильма станет своеобразным ответом на сериал "Чернобыль" от HBO.