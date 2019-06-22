Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Игра
Триллер
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дитя робота
Триллер, Фантастика, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Первый канал перенес премьеру фильма про Чернобыль 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Чернобыль"
Ранее на Первом канале собирались показать документальный фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС "Чернобыль. Как это было". Однако, премьеру картины перенесли.
Фильм должен был выйти 22 июня. По словам представителей телеканала, в съемках приняли участие очевидцы событий и ликвидаторы. В пресс-службе отметили, что создатели собрали очень много материалов, и их обработка займет больше, чем ожидалось. В сообщении также добавили, что премьера документального кино состоится, но позже. Пока что точная дата неизвестна.
Ранее отмечалось, что в картине раскроют историю вертолетчиков, которые совершили подвиг засыпая реактор песком и свинцом. Также в ней будет рассказываться подлинная история НБориса Щербины и Валерия Легасова. Создатели даже пообещали раскрыть истинные причины того, почему академик и член правительственной комиссии по расследованию аварии решил уйти из жизни. Многие предположили, что выпуск документального фильма станет своеобразным ответом на сериал "Чернобыль" от HBO.
Комментарии
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александр Петров больше не будет играть Гоголя2
Где найти места из любимых мультфильмов1
Почему актеры «Бригады» не любят вспоминать проект8
Актрисы, которые просили российское гражданство5
Поклонники Мэттью Перри бьют тревогу
Видео
02:20
Телеведущую затравили за репортаж из больницы
ТВ
00:32
Что стало с советским Аладдином
Актеры
00:31
Российские актрисы, которые уже всем надоели
Актеры
09:08
Поступки Барта Симпсона, сделавшие его плохишом
Фильмы
04:57
Чем напугает триллер «Оно 2»
Фильмы
10:59
Самые смешные пародии в кино
Фильмы
03:39
Главные актрисы 2000-х, слава которых померкла
Актеры
10:07
Автор «Чернобыля» рассказал, что бы изменил в шоу
Сериалы
02:30
Телеведущий Николай Дроздов празднует день рождения
ТВ
00:18
Лев обильно пометил журналиста перед камерой
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение