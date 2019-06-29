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Самые громкие скандалы на «Поле чудес» 

Рамблер 20 часов назад
Фото: Кадр из телешоу "Поле чудес"
Ровно через год популярное телешоу отметит внушительный юбилей — 30 лет в эфире. За это время на "Поле чудес" не раз происходили скандалы, некоторые из которых мы не можем забыть до сих пор.

Неожиданный сюрприз

За многолетнюю историю программы ведущий Леонид Якубович получил множество разнообразных подарков от участников шоу, но один из них, кажется, неприятно удивил мэтра телевидения. Как-то раз кировчанка преподнесла Якубовичу мешок кошачьего корма, сказав, что это "благотворительная помощь кировских кошек". Было видно, что ведущий в замешательстве, но он все же не растерялся и выдал: "А собственно, что мне нужно с этим делать, раздать зрителям в зале?". Эта реплика очень задела публику, ведущего тут же раскритиковали. Однако приносить извинения Леонид Аркадьевич не стал.

Битва за еду

Этот скандал произошел относительно недавно — в феврале 2019 года. По традиции после окончания шоу зрителей пустили к барабану, чтобы они могли угоститься едой, которую принесли участники шоу. Но каждому так хотелось пробиться поближе к яствам, что за место у барабана началась настоящая давка, в которой пострадало несколько человек.

Джекпот

Многие участники шоу воспринимают его не как развлекательную передачу, а как возможность сорвать куш. С таким намерением на "Поле чудес" пришел хабаровчанин Эдуард Моисеевич. Мужчине выпал сектор "Приз" и он, почувствовав себя на турецком базаре, начал торговаться с ведущим. Моисеевич мог забрать 900 долларов, но он не желал уступать в надежде, что в качестве приза получит автомобиль. В конце концов, Якубович не стал его долго уговаривать и открыл коробку с призом, в которой оказалось… яйцо. Возмущению Эдуарда не было предела, он кричал и грозился подать не ведущего в суд, как вдруг Якубович разбил яйцо, а в нем оказался чек на 10 тысяч долларов. Моисеевич моментально потерял сознание, а Якубовичу пришлось звать врачей.
Комментарии13
ТВ , Леонид Якубович
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