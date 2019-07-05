Ургант высмеял «Голос. 60+», Лещенко и Шаляпина 

Телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал первый выпуск «Голос. 60+».
«Только что закончился первый выпуск шоу «Голос 60+»…Мы посмотрели его с интересом, Прохора Шаляпина вообще не оторвать было от телевизора. В шоу большое количество изменений: новый сезон, новые участники, новые песни, старый ведущий», — пошутил шоумен.
Ургант также отметил, что наставником проекта назван Лев Лещенко, потому что наставник должен быть старше участников. Кроме того, по словам телеведущего, зрителей будет успокаивать отчество артиста — Валерьянович.