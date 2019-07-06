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За что отсидела Дашко из «Дома-2» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Фото: Соцсети
Первый состав телестройки "Дом-2" помнят многие. Май Абрикосов и Ольга Николаева ("Солнце"), Роман Третьяков и Ольга Бузова, и, конечно же, Анастасия Дашко, подруга Сэма Селезнева. Пара была как лед и пламень: северная блондинка и темнокожий парень "давали жару" многим участникам шоу. Настя и Сэм победили в конкурсе, где главным призом стала квартира в Москве. Однако не совсем честно: выяснилось, что девушка голосовала сама за себя. Из-за того, что шоувумен разорила спонсоров на 160 тысяч рублей, разгорелся скандал. Еще один инцидент был связан с тем, что Дашко подозревали в любовной связи с коллегой по телепередаче, Ольгой Моцак. В итоге Сэм и Настя ушли с проекта. Некоторое время они жили вместе, но потом расстались, говорят, из-за частых ссор, доходивших до рукоприкладства. Потом на знаменитую блондинку обрушилась еще одна напасть: девушку посадили в колонию. Что же случилось со звездой ток-шоу и за что она получила срок?

Жизнь после "Дома-2"

Покинув телепроект и расставшись с Сэмом, Анастасия вела корпоративы, зарабатывала на рекламе в родном Селехарде. Также решила организовать бизнес в Челябинске, но почему-то пыталась заработать мошенническим путем…

"Великий комбинатор" Дашко?

В 2012 году стало известно, что бывшая звезда "Дома-2" подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Дашко вместе с подельником приезжала на заводы по производству железобетонных изделий, предъявляла платежные квитанции и отгружала партии товара. Деньги на счет заводов не поступали, а товар пара продавала по заниженной цене и исчезала. Вырученные средства они тратили на путешествия и "красивую жизнь". Экс-участница знаменитой телестройки таким образом причинила ущерб на сумму около трех миллионов рублей шести предприятиям и пяти бизнесменам. На заседании Калининского районного суда Челябинска в августе 2013 года Анастасию обвинили в 11 эпизодах мошенничества. Она была приговорена к крупному штрафу и лишению свободы на три года.
Отбыв в пятой челябинской колонии два года, Анастасия добилась уменьшения срока заключения на один год. На смягчение наказания повлияло то, что она раскаялась в содеянном и возместила ущерб. Также у нее были проблемы со здоровьем.

Проделки хитрого афериста?

Настя вышла на свободу 4 февраля 2015 года. Однако ее мать, Марина Афанасьева, не пожелала общаться с дочерью. Женщина считает, что на махинации Анастасию подтолкнул тогдашний гражданский муж Александр, с которым она якобы проворачивала сделки. Однако в деле он почему-то не фигурирует… По словам родительницы, пока дочь жила с этим человеком, у нее исчезло все имущество, в то время как сожитель покупал машины и строил дом своим родителям за счет доверчивой блондинки. Устав вразумлять дочь, Марина Афанасьева прекратила общение с ней и даже выписала из квартиры.

Что стало с Настей сейчас

Но дома бывшую знаменитость с телеканала "ТНТ" дожидался жених, кикбоксер Константин Кулешов. Когда девушка освободилась, пара сочеталась браком, а позже у них родился сын. Сейчас Анастасия переосмыслила свои поступки и посвятила жизнь семье и воспитанию ребенка. Кстати, крестной матерью ее сына стала бывшая коллега по "Дому-2" Ольга "Солнце". Девушки дружат до сих пор.
Комментарии8
ТВ , Марина Афанасьева , Анастасия Дашко , Роман Третьяков , Ольга Николаева , Константин Кулешов , Ольга Бузова
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