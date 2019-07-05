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Почему люди верят «Битве экстрасенсов» 

Рамблер 5 июля 2019
Фото: "Битва экстрасенсов / VK.com
Несмотря на регулярные разоблачения, люди продолжают смотреть мистическое реалити-шоу и даже верить в происходящее на экране. В чем секрет "Битвы экстрасенсов".

Чудеса

Надежда умирает последней, а вера в чудеса не умрет никогда. Экранные колдуны демонстрируют невероятные способности и помогают людям — в это очень хочется верить. Особенно, если у человека отсутствует критическое восприятие действительности и есть убежденность, что весь мир ему должен. Экранные маги служат подтверждением тому, что добрый волшебник в голубом вертолете действительно может прилететь.
"Битва экстрасенсов / VK.com

Авторитеты

К участию в шоу привлекают звезд, гостьями программы в разное время становились и Дана Борисова, и Настасья Самбурская. Конечно, гораздо проще поверить в происходящее на экране, когда известная персона участвует в процессе.

Цепи случайных событий

Человеческий ум работает так хитро, что может объяснить и связать в единую цепочку самые разрозненные события. Это прекрасно иллюстрирует вера в народные приметы. Если черная кошка перебежала дорогу — жди неприятностей, однако если взять себя за пуговицу и продолжать движении — ничего страшного не произойдет.

Хорошие психологи

Экстрасенсы, участвующие в программе прекрасные психологи, они умеют считывать эмоции человека и могут с легкостью расположить к себе любого человека, в том числе и того, кто находи