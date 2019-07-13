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Почему хотели посадить знатока ЧГК Жаркова 

Рамблер 1 час назад
Фото: Георгий Вадимович Жарков/vk.com
Георгий Жарков пришел в "Что? Где? Когда?" в 1994 году и спустя четыре года уже получил "Хрустальную сову". Кроме того, он участвовать в спортивной версии игры.
В 2004 году случился первый скандал с его участием: он обманным путем добыл ответы на вопросы, и его команда заняла призовое третье место. Позже это вскрылось многие игроки выступили с заявлениями о том, что не хотят иметь ничего общего со знатоком, поэтому не будут приглашать его в шоу, а также участвовать с ним в турнирах.
В том же году его обвинили в изнасиловании умственно отсталого молодого человека. С Александром Погодиным Жарков познакомился на железнодорожном вокзале. Знаток пригласил парня переночевать у себя в квартире, которую снимал для интеллектуального клуба. После молодой человек заявил в полицию и рассказал о случившемся. Он также обвинил Жаркова в том, что тот запер его в своей квартире, а парню удалось сбежать через окно.
Когда дело получило огласку в СМИ, еще один аноним заявил, что страдал от домогательств знатока на протяжении 10 лет. В связи с этим Жаркову окончательно запретили играть в телевизионном клубе.
Экс-знатоку дали условный срок в 4,5 года. Сам он обвинения опровергал и заявил, что у дела был заказной характер.
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ТВ , Александр Погодин
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