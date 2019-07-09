Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Голем: Начало
Ужасы
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Однажды в Стокгольме
Триллер, Комедия, Криминальный
Купить билет

Кто все-таки был прав — Жеглов или Шарапов? 

Рамблер 10 часов назад
Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Все помнят одну из ключевых сцен в культовом телесериале "Место встречи изменить нельзя" о буднях уголовного розыска в послевоенной Москве. В этой сцене вернувшийся с фронта Шарапов, человек в угрозыске новый, спорит с капитаном Жегловым (которого играет Владимир Высоцкий). Спорит ожесточенно, дело почти доходит до полноценной ссоры и разрыва отношений.
Речь идет о поступке Жеглова, подкинувшего украденный кошелек обратно в карман вору по кличке Кирпич. Кирпич успел его "сбросить" и уверен, что у милиции ничего на него нет, ведет себя нагло. Однако при обыске в кармане обнаруживается кошелек, после чего Кирпич идет на сделку и выдает важную для расследования информацию.
"Вор должен сидеть в тюрьме", — кричит Жеглов Шарапову, когда тот упрекает его в нарушении закона. Для Жеглова все просто: он точно знает, что Кирпич — карманник, и так же точно знает, что взять его с кошельком "на кармане" практически невозможно, слишком тот профессионален.
Шарапов отвечает, что если милиционеры будут подкидывать кошельки и другие улики тем, кому считают нужным, закон в их руках "превратится в кистень". Так кто же из них прав? Жеглов действует "по понятиям", Шарапов — по букве закона. Для человека европейской культуры вопроса, кто из двоих прав, не было бы. Однако в России все оказалось не так однозначно.
Братья Вайнеры, авторы сценария, Жеглова прописывали как персонажа отрицательного. Мнение о Жеглове они вложили в уста персонажа, сыгранного Юрским. В конце фильма он предупреждает Шарапова: "Страшный человек твой Жеглов. Для него люди — мусор. "
Однако Жеглов был сыгран актером, которого обожала вся страна. Владимир Высоцкий придал капитану МУРа столько обаяния, что спорить с мнением капитана никто не был готов. Долгие годы потом россияне повторяли друг другу: "Вор должен сидеть в тюрьме" как решающий аргумент.
Однако привычка подкидывать улики и "шить дела" при поддержке общественного мнения в конце концов сыграла против общества. Сегодня институт полиции и судебная система в России при опросах получают вдвое больше негативных мнений, чем положительных.
Комментарии40
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые эпатажные сцены в советском кино1
Сериал с украинским героем-геем стал хитом в США2
Как советский Бельмондо стал гардеробщиком5
«Анна» и другие премьеры этой недели
Персонаж «Очень странных дел» мог остаться в живых
Видео
05:57
Клип Реввы за сутки набрал больше 3 млн просмотров
ТВ
00:49
Тарантино завершает кинокарьеру
Фильмы
01:55
За что отсидела срок звезда «Дома-2»
ТВ
10:03
Актеры, которые чуть не погибли на съемках
Актеры Фильмы
01:10
Как выглядят «Симпсоны» в российской версии
Фильмы
12:06
Мультики, противопоказанные детям
Фильмы
10:01
Голливудские великанши, переросшие коллег-мужчин
Актеры
03:22
Почему Лев Прыгунов сдал родного сына в интернат
Актеры
04:41
Кого на самом деле любила Татьяна Лаврова
Актеры
16:52
Какой стала Анжелика-маркиза ангелов
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение