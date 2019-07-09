Кто все-таки был прав — Жеглов или Шарапов?

Все помнят одну из ключевых сцен в культовом телесериале "Место встречи изменить нельзя" о буднях уголовного розыска в послевоенной Москве. В этой сцене вернувшийся с фронта Шарапов, человек в угрозыске новый, спорит с капитаном Жегловым (которого играет Владимир Высоцкий). Спорит ожесточенно, дело почти доходит до полноценной ссоры и разрыва отношений.

Речь идет о поступке Жеглова, подкинувшего украденный кошелек обратно в карман вору по кличке Кирпич. Кирпич успел его "сбросить" и уверен, что у милиции ничего на него нет, ведет себя нагло. Однако при обыске в кармане обнаруживается кошелек, после чего Кирпич идет на сделку и выдает важную для расследования информацию.

"Вор должен сидеть в тюрьме", — кричит Жеглов Шарапову, когда тот упрекает его в нарушении закона. Для Жеглова все просто: он точно знает, что Кирпич — карманник, и так же точно знает, что взять его с кошельком "на кармане" практически невозможно, слишком тот профессионален.

Шарапов отвечает, что если милиционеры будут подкидывать кошельки и другие улики тем, кому считают нужным, закон в их руках "превратится в кистень". Так кто же из них прав? Жеглов действует "по понятиям", Шарапов — по букве закона. Для человека европейской культуры вопроса, кто из двоих прав, не было бы. Однако в России все оказалось не так однозначно.

Братья Вайнеры, авторы сценария, Жеглова прописывали как персонажа отрицательного. Мнение о Жеглове они вложили в уста персонажа, сыгранного Юрским. В конце фильма он предупреждает Шарапова: "Страшный человек твой Жеглов. Для него люди — мусор. "

Однако Жеглов был сыгран актером, которого обожала вся страна. Владимир Высоцкий придал капитану МУРа столько обаяния, что спорить с мнением капитана никто не был готов. Долгие годы потом россияне повторяли друг другу: "Вор должен сидеть в тюрьме" как решающий аргумент.

Однако привычка подкидывать улики и "шить дела" при поддержке общественного мнения в конце концов сыграла против общества. Сегодня институт полиции и судебная система в России при опросах получают вдвое больше негативных мнений, чем положительных.