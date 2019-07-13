Советские передачи, о которых мы хотим забыть

В СССР действительно было много телепередач, о которых мы вспоминаем с приятной ностальгией. Но были и другие программы, — и их мы бы точно не хотели увидеть вновь на экране.

"Больше хороших товаров"

Можно ли сейчас представить, что глава государства запускает собственное шоу на телевидении? А вот в СССР такое произошло, и программу "Больше хороших товаров" советский народ увидел благодаря Леониду Брежневу . В то время перед руководством партии стояла четкая задача — напомнить гражданам, что с качественными и доступными продуктами народного потребления в стране все очень хорошо. Работало это так — руководству передачи мешками поступали письма от зрителей о том, как они купили плохой товар. После этого на предприятие, где товар изготовили, отправлялись инспекторы, и всех виновных наказывали. Собственно, обо всех этих вылазках и рассказывали в каждом выпуске, вот только на дефицит в стране программа никак не повлияла.

"9-я студия"

Изначально задумка политического обозревателя и по совместительству ведущего программы Валентина Зорина была неплохой. В программе обсуждались глобальные мировые проблемы, народ начал интересоваться международной политикой, а "железный занавес" понемногу, но ослабевал. Вот только в конце концов "9-я студия" скатилась в русло откровенной пропаганды. Ведущие постоянно обсуждали призрачный заговор против нашей страны и недостатки западной цивилизации, что очень скоро не лучшим образом отразилось на рейтинге программы.

"Это вы можете"

Аналог рубрики "Очумелые ручки" из программы "Пока все дома" во времена СССР был, мягко говоря, неудачным. Главные герои передачи рассказывали о том, как из подручных средств соорудить элементарную, но необходимую для быта вещь, которую в стране днем с огнем было не сыскать. И все бы ничего, но ведущие на протяжении всего шоу разговаривали таким заумным языком и настолько неуверенно держались в кадре, что дольше пяти минут следить за этим было невозможно.