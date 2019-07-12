Малахова ужаснула передача Малышевой

Малахова возмутила передача Малышевой

Телеведущий Геннадий Малахов заявил, что он в ужасе от того, что делает и говорит в своей передаче его коллега Елена Малышева

При этом он признался, что «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящие в эфир на «Первом канале», он не смотрит, но о странностях в эфире ему рассказывают друзья.

«Я не знаю, ради чего она это делает… У нас с ней всегда были разные подходы», — добавил Малахов.

Он отметил, что, возможно, Малышева показывает в эфире «танец матки» и все в этом роде, чтобы привлечь внимание к своей передаче.