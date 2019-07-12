Как сейчас выглядят сестры Роуз

В девяностых путь на эстраду стал быстрее, чем во времена СССР. И хотя слава таких кумиров была быстротечной, некоторые имена все равно оставались в памяти, чтобы заново появиться на концертах в стиле ретро.

Сестры Роуз были любопытным и не совсем обычным проектом для нашей эстрады. Две красотки-близняшки с сильным вокалом запомнились, прежде всего, хитом «Свадебные цветы», который известен и в исполнении Ирины Аллегровой. Но были у них и другие шлягеры — «Близнецы», «Белый голубь», «Ангел мой», «Сладкая клубника». Певицы были постоянными участниками всех музыкальных передач тех лет — «Звуковая дорожка», «Шире круг», «Утренняя почта» — и главного шоу, «Песни года».

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Элла и Дина — уроженки Киева. В детстве вместе с родителями эмигрировали в Америку, выросли в Филадельфии. После окончания школы красивые и талантливые девушки создали группу «Двойное удовольствие», которая быстро стала популярной у русских эмигрантов.

В 1984 году они приняли участие в съемках фильма «Москва на Гудзоне», а еще через 2 года выпустили первый сольный альбом «Атлантик Сити» и начали выступать в известном ночном клубе Нью-Йорка «Националь».

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В начале 90-х, будучи уже состоявшимися певицами, они начали гастролировать и в России, где сотрудничали с Игорем Крутым, Игорем Николаевым Михаилом Таничем , записали несколько видеоклипов и альбомов.

Кстати, Роуз — это не псевдоним, а фрагмент настоящей фамилии сестер, которую они предпочитают не называть.

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Элла и Дина и сейчас активно занимаются творчеством и гастролируют по США и Канаде. Это не помешало им создать семьи. У Эллы есть дочь Стефани, у Дины — сын Дэниэл.

Сестры Роуз и сейчас, по прошествии многих лет, выглядят превосходно. Они тщательно ухаживают за собой, держат себя в блестящей форме и не афишируют дату своего рождения. И как все женщины, имеют на это право.