Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Голем: Начало
Ужасы
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет

Как сейчас выглядят сестры Роуз 

Рамблер 3 часа назад
В девяностых путь на эстраду стал быстрее, чем во времена СССР. И хотя слава таких кумиров была быстротечной, некоторые имена все равно оставались в памяти, чтобы заново появиться на концертах в стиле ретро.
Сестры Роуз были любопытным и не совсем обычным проектом для нашей эстрады. Две красотки-близняшки с сильным вокалом запомнились, прежде всего, хитом «Свадебные цветы», который известен и в исполнении Ирины Аллегровой. Но были у них и другие шлягеры — «Близнецы», «Белый голубь», «Ангел мой», «Сладкая клубника». Певицы были постоянными участниками всех музыкальных передач тех лет — «Звуковая дорожка», «Шире круг», «Утренняя почта» — и главного шоу, «Песни года».
Instagram
Элла и Дина — уроженки Киева. В детстве вместе с родителями эмигрировали в Америку, выросли в Филадельфии. После окончания школы красивые и талантливые девушки создали группу «Двойное удовольствие», которая быстро стала популярной у русских эмигрантов.
В 1984 году они приняли участие в съемках фильма «Москва на Гудзоне», а еще через 2 года выпустили первый сольный альбом «Атлантик Сити» и начали выступать в известном ночном клубе Нью-Йорка «Националь».
Instagram
В начале 90-х, будучи уже состоявшимися певицами, они начали гастролировать и в России, где сотрудничали с Игорем Крутым, Игорем Николаевым, Михаилом Таничем, записали несколько видеоклипов и альбомов.
Кстати, Роуз — это не псевдоним, а фрагмент настоящей фамилии сестер, которую они предпочитают не называть.
Instagram
Элла и Дина и сейчас активно занимаются творчеством и гастролируют по США и Канаде. Это не помешало им создать семьи. У Эллы есть дочь Стефани, у Дины — сын Дэниэл.
Сестры Роуз и сейчас, по прошествии многих лет, выглядят превосходно. Они тщательно ухаживают за собой, держат себя в блестящей форме и не афишируют дату своего рождения. И как все женщины, имеют на это право.
Instagram
Комментарии6
ТВ , Игорь Николаев , Михаил Танич
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Яновская: что стало с актрисой 90-х
9 фактов о фильме «Терминатор 2: Судный день»1
Что погубило Королькова из «Приключений Электроника»2
Сериал «Эйфория» продлили на второй сезон
Что унесло жизнь юной звезды фильма «Белые росы»1
Видео
01:45
Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Фильмы
01:57
Почему «нахаленок» умер бомжом
Актеры
03:29
Малахова ужаснула передача Малышевой
ТВ
06:59
Актеры, сыгравшие всего одну яркую роль
Актеры
02:21
Почему знаменитый актер живет на две страны
Актеры
02:58
Кто соблазнил Бориса Щербакова
Актеры
02:29
Как выглядят жены «Реальных пацанов»
Сериалы
26:13
Как немецкий плен поставил клеймо на Смоктуновском
Актеры
02:18
Что унесло жизнь юной звезды фильма «Белые росы»
Актеры
03:42
Правда ли, что Джеки Чан провел в утробе матери год
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение