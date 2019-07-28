Как нас обманывает программа «Кто хочет стать миллионером?»

Шоу "Кто хочет стать миллионером" существует на телевидении почти 20 лет и по сей день остается одной из самых любимых программ у телезрителей. В шоу принимают участие как знаменитости, так и простые люди, и у каждого из них есть шанс выиграть 3 миллиона рублей, ответив всего на 15 вопросов из разных областей знаний. По крайней мере зрителя пытаются в этом убедить. Но так ли обстоит ситуация на самом деле?

В первые годы существования телешоу туда и правда попадали обычные люди, но с ростом его популярности, гостями программы все чаще становились звезды. Возможно, все дело в рейтингах, — кому не хочется узнать, насколько эрудирован его любимый актер или певец?

К тому же, даже если обычному человеку все-таки удалось стать участником шоу, выиграет он или нет, будет решать продюсер, усложняя вопросы или наоборот давая более легкие. Разумеется, второй вариант маловероятен, ведь никто не хочет расставаться с крупной суммой, даже если она принадлежит телеканалу.

Кроме того, как правило, никого из участников не предупреждают о том, что в случае победы необходимо оплатить налог из суммы выигрыша.