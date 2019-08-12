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Российские телешоу, за которые стыдно 

Рамблер 15 часов назад
Многие развлекательные телепередачи, несмотря на содержание, идут в эфире на протяжении многих лет. Но режиссеры каналов не снимают их с сетки, потому что программы пользуются большой популярностью у населения. Однако большинству россиян за такие шоу стыдно, и остается только принять тот факт, что они еще существуют.

"Давай поженимся"

Эта телепередача выходит на "Первом канале" с 2008 года. То есть ее смотрят в эфире более 10 лет. Суть в том, что герой программы (или героиня) приходят на шоу и за это время должны себе выбрать человека, с кем бы они хотели продолжить отношения. Им на выбор дают троих людей, которые пытаются их привлечь. Кроме того, беседу модерируют три "свахи": Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина. Все бы ничего, но гостями зачастую оказываются фрики, а сами ведущие унижают их и ведут себя по-хамски.

"Пусть говорят"

Кадр из видео
Детище Андрея Малахова передали Дмитрию Борисову, но от этого суть шоу не изменилась. Ведущий копается в грязном белье своих героев, чтобы поднять рейтинги передачи. В свою очередь, гости сами разжигают скандалы и приходят, чтобы заработать и прославится. Так, обычная школьница Диана Шурыгина благодаря выпускам "Пусть говорят" стала интернет-звездой. Конечно, слава за ней закрепилась не самая благородная.

"Битва экстрасенсов"

Кадр из видео
Некоторые зрители верят в волшебные способности участников, поэтому прилипают к экранам в надежде увидеть чудеса экстрасенсорики. Скептики уверены, что большая часть программы сделана по сценарию. Им стыдно за тот цирк, который участники и ведущие устраивают на экране, обманывая доверчивых людей. Вариаций у шоу много: продюсеры собирали и победителей, и самых ярких участников, а теперь они запустили "Школу экстрасенсов", где ищут новые таланты.
Комментарии4
ТВ , Видео , Дмитрий Борисов , Василиса Володина , Диана Шурыгина , Андрей Малахов , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , Первый канал
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