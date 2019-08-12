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Нелепости телевидения конца восьмидесятых 

Рамблер 10 часов назад
Смотрите видео и вспомните о том, каким было телевидение в конце восьмидесятых годов и главных героев тогдашнего тв. Анатолий Кашпировский 11 августа отпраздновал 80-летие. А 30 лет назад он впервые появился перед советскими телезрителями. С ним соседствовали Алан Чумак, группа «Ласковый май» и даже персонажи саги «Санта-Барбара», которые казались чуть ли не родными. Как отразилась реальная жизнь в телепередачах того времени?
ТВ , Видео , Анатолий Кашпировский , Алан Чумак
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