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Куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков 

Рамблер 8 часов назад
С 2005 года на российском ТВ выходила популярная передача "Такси". Ее суть была в том, что ведущий берет случайных пассажиров, а они попадают в интеллектуальное шоу. На протяжении всего пути они пытаются ответить на вопросы, за правильные варианты они получали деньги.
Ведущим был очень харизматичный мужчина Алексей Куличков. Однако несмотря на популярность и добрую улыбку, после "Такси" он больше не появлялся на ТВ.
Во время съемок программы он стабильно появлялся в проектах ТНТ: "Счастливы вместе", продолжение "Самого лучшего фильма", "Дом". После этого его проекты редко замечали режиссеры популярных телеканалов.
После "Такси" он перешел на Муз-ТВ, где стал соведущим