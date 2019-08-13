Куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков

С 2005 года на российском ТВ выходила популярная передача "Такси" . Ее суть была в том, что ведущий берет случайных пассажиров, а они попадают в интеллектуальное шоу. На протяжении всего пути они пытаются ответить на вопросы, за правильные варианты они получали деньги.

Ведущим был очень харизматичный мужчина Алексей Куличков . Однако несмотря на популярность и добрую улыбку, после "Такси" он больше не появлялся на ТВ.

Во время съемок программы он стабильно появлялся в проектах ТНТ: "Счастливы вместе" , продолжение "Самого лучшего фильма", "Дом" . После этого его проекты редко замечали режиссеры популярных телеканалов.

После "Такси" он перешел на Муз-ТВ, где стал соведущим