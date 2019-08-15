Что стало с Динамитом и Спартаком из шоу «Бои гладиаторов»

В 1990-е годы на российском телевидении появились множество передач, о которых сегодняшние зрители могут только мечтать. Например, шоу "Бои гладиаторов", в первом сезоне которого блистали русские богатыри Владимир Турчинский , выступающий под именем Динамит, и Сергей Рубан , известный как Спартак.

Владимир Турчинский — единственный гладиатор из России, который участвовал во всех сезонах, включая серии "Россия vs Австралия". Он с детства занимался спортом, стал мастером спорта по самбо и дзюдо и кандидатом в мастера по вольной и классической борьбе. Увлекался американским футболом и вместе с командой "Московские гиганты" выступал в полупрофессиональной футбольной лиге в США. На российском телевидении он стал известен благодаря шоу "Бои гладиаторов". Позже его стали приглашать в различные передачи. Владимир Турчинский много работал, снимался в кино, сериалах, вел телепередачи.

Кадр из шоу "Бои гладиаторов"

Его жизнь оборвалась в 16 декабря 2009 году. Владимиру Турчинскому было 46 лет. Ему стало плохо рано утром, вызвали скорую, но не дождались. Через 30 минут Владимира Турчинского не стало, а врачи скорой помощи, добиравшиеся 1 час 20 минут, диагностировали инфаркт. Позже вдова Турчинского сообщила, что станция скорой помощи от их дома находилась в 20 минутах езды. Многие связали случившийся инфаркт с высокими спортивными нагрузками.

Сергей Рубан попал в "Книгу рекордов Гиннеса" как самый тяжелый культурист России и Европы, при росте 198 см он весил 155 кг. Как признавался сам Сергей, он и не думал, что может добиться успехов в спорте. Однажды он увидел детское фото Арнольда Шварценеггера и поверил в себя, первоначально его целью было набрать немного массы, чтобы прикрыть выступающие ключицы и ребра. Затем он стал первым чемпионом СССР по армрестлингу, снимался в кино и как актер, и как каскадер. Самые известные фильмы с ним "Модашка", "Цареубийца" и "Ширли-Мырли". Кстати, во время съемок в последнем он получил приглашение поучаствовать в шоу "Бои гладиаторов". Сергей согласился, но участие его ограничилось одним сезоном. Позже в одном из интервью он вспоминал, что организаторы шоу не слишком внимательно относились к безопасности участников, вероятно, это стало одной из причин его отказа.

Кадр из шоу "Бои гладиаторов"

Сергей Рубан скоропостижно скончался 10 декабря 2015 года, у него остались жена и сын. О причинах смерти не сообщалось, версии были разные, но чаще всего звучали предположения, что сердце не выдержало высоких физических нагрузок. Некоторые осторожно предполагали, что Сергей мог принимать спортивные добавки, негативно влияющие на здоровье.