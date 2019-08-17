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7 цитат на все случаи жизни из «Покровских ворот» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"
Фильм "Покровские ворота" вышел на экраны в 1982 году и весь наполнен ностальгией по московским пятидесятым. Михаил Козаков, режиссер фильма, сам был когда-то таким, как главный герой фильма студент Костик, приехавший в Москву учиться — в 1952 после окончания школы в Ленинграде Козаков поступил в московскую Школу-студию МХАТ. В Москве провел пятидесятые годы и Леонид Зорин, чья пьеса легла в основу фильма. Поэтому этот фильм так верен в деталях и отлично передает "дух времени". Многие цитаты из него пошли в народ.

Высокие, высокие отношения!

кадр из фильма "Покровские ворота"
Друзья переводчицы Маргариты Павловны комментируют ее странный менаж-а-труа — попытку жить одновременно со старым и новым мужем.

Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!

Женщина-хирург дает совет по телефону в ответ на жалобы на боль в животе.

А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!

кадр из фильма "Покровские ворота"
Алкоголик-исполнитель оригинальных куплетов Велюров спорит с начальством по телефону.

Заметьте: не я это предложил!

кадр из фильма "Покровские ворота"
А что именно предложил? Конечно, "хлопнуть по рюмашке".

Я вся такая несуразная… вся угловатая такая… такая противоречивая вся

кадр из фильма "Покровские ворота"
К студенту-бабнику Костику приходит на дом богемная девушка.

Хоботов! Это мелко!

кадр из фильма "Покровские ворота"
Вырваться из крепких лап Маргариты Павловны ее бывшему мужу Хоботову очень трудно. Фактически, только этим он весь фильм и занимается.

Натюрлих!

кадр из фильма "Покровские ворота"
Натюрлих! ("Естественно" — нем.) — это любимый ответ Саввы, нового мужа Маргариты Павловны, на все вопросы. Савва воевал с немцами и явно подцепил это слово на фронте.
Комментарии1
ТВ , Леонид Зорин , Михаил Козаков
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