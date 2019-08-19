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Объявлены имена наставников «Голос 60+» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из шоу "Голос 60+"
"Первый канал" назвал имена наставников второго сезона телешоу "Голос 60+". Ими стали Лев Лещенко, Пелагея и дебютирующие в проекте Михаил Боярский и Валерия. Об этом рассказали "РИА Новости" в пресс-службе канала.
Пелагея и Лещенко курировали участников еще в первом сезоне.
"Голос 60+" предваряет собой восьмой сезон основного "Голоса", состав наставников в котором станет известен примерно через неделю", — добавил собеседник агентства.
Съемки слепых прослушиваний начнутся в Москве 19 августа.
"Голос 60+" — российская адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения. В первом сезоне победила заслуженная артистка России Лидия Музалева из команды Пелагеи. Кроме нее за звание "Лучшего Голоса России" боролись Сергей Манукян, Николай Арутюнов и Евгений Стругальский. Их наставниками были в том числе Валерий Меладзе и Леонид Агутин.
ТВ , Леонид Агутин , Николай Арутюнов , Валерий Меладзе , Лев Лещенко , Михаил Боярский , Лидия Музалева , Сергей Манукян , Первый канал , РИА Новости
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