Объявлены имена наставников «Голос 60+» 

"Первый канал" назвал имена наставников второго сезона телешоу "Голос 60+". Ими стали Лев Лещенко, Пелагея и дебютирующие в проекте Михаил Боярский и Валерия. Об этом рассказали "РИА Новости" в пресс-службе канала.
Пелагея и Лещенко курировали участников еще в первом сезоне.
"Голос 60+" предваряет собой восьмой сезон основного "Голоса", состав наставников в котором станет известен примерно через неделю", — добавил собеседник агентства.
Съемки слепых прослушиваний начнутся в Москве 19 августа.
"Голос 60+" — российская адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения. В первом сезоне победила заслуженная артистка России Лидия Музалева из команды Пелагеи. Кроме нее за звание "Лучшего Голоса России" боролись Сергей Манукян, Николай Арутюнов и Евгений Стругальский. Их наставниками были в том числе Валерий Меладзе и Леонид Агутин.