Объявлены имена наставников «Голос 60+»

"Первый канал" назвал имена наставников второго сезона телешоу "Голос 60+". Ими стали Лев Лещенко , Пелагея и дебютирующие в проекте Михаил Боярский и Валерия. Об этом рассказали "РИА Новости" в пресс-службе канала.

Пелагея и Лещенко курировали участников еще в первом сезоне.

"Голос 60+" предваряет собой восьмой сезон основного "Голоса", состав наставников в котором станет известен примерно через неделю", — добавил собеседник агентства.

Съемки слепых прослушиваний начнутся в Москве 19 августа.