Почему Гогунский скандалил в передаче «Ремонт по-честному»

Летом 2017 года актеру Виталию Гогунскому и его жене поступило предложение от программы "Ремонт по-честному". Супруги согласились переделать детскую дочери звезды от предыдущего брака. Однако ожидания от ремонта не совпали с реальностью.

Кадр из видео

На протяжении недели семья жила в загородном доме, а, когда приехали, были в ужасе от того, что стало с детском. По словам актера и его жены, мебель в комнате была очень дешевая, обои отклеивались, а плинтус отходил. Кроме того, рабочие заменили старинные окна, которые стоили 15 тысяч долларов.

В детской стояла мебель низкого качества, обои держались на честном слове, а плинтуса начали отходить от стен

Гогунский потребовал вернуть мебель, которая была в квартире до этого, но ему отказали. В этот момент у маленькой Миланы на глазах появились слезы, а супруги уже подумывали о судебном разбирательстве.

@gogunskv

Жена Гогунского Ирина рассказала, что будет подавать иск, так как представители программы использовали некачественные материалы в ремонте. Так, по ее словам, окна могут стать источником канцерогенного винилхлорида, а некачественная мебель выделяет фенол и формальдегид. Таким образом, новый ремонт подверг опасности здоровье Миланы, а компенсация могла вырасти. Однако после этого заявления знаменитости не комментировали ситуацию.