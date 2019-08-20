Как сейчас живут самые скандальные участники «каникул в Мексике»

В 2011 году на ТВ выходило реалити-шоу "каникулы в Мексике". Оно напоминало "Дом-2", так как участники должны были заводить отношения, чтобы остаться на проекте, только все действие разворачивалось на побережье Мексики и длилось значительно меньше. Многие участники запомнились зрителям благодаря скандалам и дракам.

Анастасия Смирнова

@smirnova_anastasia

Эта девушка была одной из самых ярких на проекте благодаря хамству и эгоизму. После проекта выяснилось, что она пыталась пробиться на "Дом-2", но там она прожила недолго. После "каникул" она продолжила участвовать в телешоу: была во втором сезоне, снялась для программы "Инстаграмщицы" и искала любовь на "Давай поженимся" и "Холостяке". В последнем шоу ее называли главным провокатором, где она собрала группу подруг, а после ухода с программы перестала с ними общаться. В конце концов она нашла молодого человека, который принимает ее со всеми недостатками, и сейчас Смирнова продолжает работать над своими отношениями.

Диана Макиева

Диана Макиева/vk.com

Для победы Макиева делала все: обнажалась перед камерами, устраивала драки и не скрывала, что пришла на шоу только за призом. Несмотря на ненависть зрителей, она продолжила появляться на ТВ и вела ток-шоу "Каникулы" и занималась организацией мероприятий. Позже девушка стала журналистом телеканала "360", начала интересоваться политикой и стала популярна в Сети своими высказываниями. В 2018 году она уехала на Украину из-за конфликта стран.

Демид Резин

@demid_rezin

Когда мужчина приехал на проект, он сразу же представился мастером пикапа, поэтому девушки не относились к нему серьезно. Позже Резин участвовал еще в двух сезонах "Каникул" и продолжал эпатировать публику. В 2016 году мужчина стал позиционировать себя как диджей, но пробиться и стать популярным ему не удалось. Тогда он решил заняться сетевым бизнесом и вести блог. Сейчас он нашел "любовь всей жизни" и рассказывает об этом в социальных сетях.