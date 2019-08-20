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Как ведущий Николай Дроздов попал на телевидение 

Рамблер 6 часов назад
Николай Дроздов покорил сердца зрителей программой "В мире животных". На выпусках этого телешоу воспитано не одно поколение любознательных людей. В своих передачах Дроздов рассказывал об образе жизни различных видов животных, с трепетом и любовью относился к каждому герою своей программы.
Впервые Дроздов появился на экране в 1968 году. Именно тогда его попросили поучаствовать в записи программы "В мире животных" в качестве научного консультанта. На тот момент ее ведущим был А. М. Згуриди, но молодой ученый своими рассказами буквально приковал взгляды публики.
Спустя некоторое время после своего первого появления на телевидении Дроздов уехал на стажировку в один из университетов Канберры. Тогда он объехать разные регионы Австралии. Также он успел побывать в Заире, а с экспедицией ЮНЕСКО отправился исследовать флору и фауну на Фиджи, Самоа и Тонга.
Ученый сменил Згуриди на посту ведущего программы спустя 9 лет, в 1977 году. Чуть позже Николай Дроздов стал профессором географического факультета МГУ.
В 1992 Дроздову присудили премию "Золотая панда" (аналог "Оскара" для фильмов о природе) за снятый в сотрудничестве с BBC фильм "Царство русского медведя".
Съемки на телевидении ученый успешно продолжил совмещать с исследовательскими поездками. Нескончаем список мест, в которых Дроздов побывал со своими коллегами в научных экспедициях, впечатления от которых он затем описывал в многочисленных книгах и научных работах.
В начале 2019 года Дроздов принял решение уйти из программы "В мире животных". По словам знаменитого телеведущего, в последнее время это была скорее работа для души, а не основной источник дохода. Увы, 82-летний ученый больше не может потянуть такую нагрузку.
Сейчас Николай восстанавливается после перелома ребра, который он получил в январе этого года.
Комментарии2
ТВ , Фото , Оскар , Николай Дроздов , МГУ , ЮНЕСКО
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