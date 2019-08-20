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Как нам вредит просмотр телепередач 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если верить результатам недавних исследований, обычный житель Земли тратит на просмотр телевизора три часа в сутки. То есть за жизнь на это занятие у него уходит более девяти лет. Пугают эти цифры не только потому, что просмотр телевизора чаще всего бесполезен, но и из-за того, что "зомбоящик" напрямую негативно влияет на наше здоровье.

Повышение артериального давления

Покупая в дом новый телевизор, россияне нередко отдают предпочтение модели с максимально широким экраном. Но поскольку размеры квартир зачастую довольно скромные, телевизор не удается разместить на безопасном от зрителя расстоянии. Из-за этого слишком большой экран и слишком долгое время, проведенное у него, вызывает утомление глаз, в результате чего растет артериальное давление. Ученые доказали, что каждый час, проведенный перед телевизором, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 7%.

Снижение половой функции у мужчин

Немногие знают о том, что продолжительный просмотр телепередач снижает уровнь тестостерона в крови и негативно отражается на количестве и качестве спермы.
Поначалу ученые связывали это с гиподинамией — ослаблением мышц в результате малоподвижного образа жизни. Но позже выяснилось, что у любителей долгих телесеансов количество сперматозоидов в эякуляте на 30% ниже, чем у их сверстников, которые проводят свободное время за компьютерными играми или чтением книг.

Ослабление активности мозга

В наше время листая телеканалы не так просто найти действительно полезное и развивающее шоу. В основном передачи на ТВ — это некий интеллектуальный аналог фастфуда. В отличие от хорошей книги или умного фильма просмотр телепередачи не требует никакой умственной нагрузки: вам не нужно анализировать, оценивать что-то и даже сопереживать. Это угнетает активность головного мозга, что приводит к нарушениям в работе памяти, сообразительности и умении быстро принимать решения.
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