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Сколько женщин было у Андрея Малахова 

Рамблер 5 часов назад
Сколько женщин было у Андрея Малахова
Фото: @malakhov007
Один из самых популярных телеведущих не распространяется о собственной личной жизни, предпочитая освещать личную жизнь других в своих передачах. Сейчас Андрей Малахов счастлив в браке с Натальей Шкулевой, но до встречи с женой у него было несколько увлечений.
СМИ приписывают Андрею Малахову романы с четырьмя женщинами. Первой избранницей Андрея стала шведская певица Елизавета, которая была старше на 13 лет. Он был еще студентом, но разница в возрасте не мешала влюбленным. Отношения продлились семь лет, певица успела переехать в Москву, но тосковала по родине. Андрей же не мог все бросить и уехать в Швецию, ведь там пришлось бы все начинать с нуля, а здесь у него уже была хорошая профессия и интересная работа. Пара распалась.
Затем Андрей встречался с Мариной Кузьминой. Она вела успешный бизнес и была старше на 15 лет. И хотя разница в возрасте не стала помехой, отношения долго не продлились.
Андрей Малахов начал ухаживать за популярной актрисой Еленой Кориковой. Но когда до Елены дошли слухи о том, что он собирается сделать ей предложение прямо на цене, она решила ему заранее отказать.
После этого Андрею Малахову приписывали роман с певицей Анной Седоковой, они не скрывали отношений и даже планировали пойти в ЗАГС. Правда эти намерения так и не осуществились. В СМИ заподозрили, что роман был всего лишь пиар-акцией.
@natashashkuleva
Повезло Андрею Малахову с издателем Натальей Шкулевой, они долго встречались, никуда не спешили, а в итоге поженились. Свадебное торжество устроили в Версальском дворце, а через несколько лет у них родился ребенок.
Комментарии29
ТВ , Наталья Шкулева , Елена Корикова , Андрей Малахов , Марина Кузьмина
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