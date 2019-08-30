Как живет Токарева после развода с Венцеславом и ухода из «Дома-2»

Сейчас Екатерину Токареву мало кто вспомнит, но в 2011 все следили за ее связью с Венцеславом Венгржановским.

Когда Токарева пришла на проект, она сразу заявила, что пришла к неказистому "Венцу". Девушка долго добивалась внимания мужчины, но потом они все же построили отношения. Однако многие зрители посчитали их брак фиктивным, так как молодые люди постоянно ругались и оскорбляли друг друга.

За отношениями Екатерины и Венцеслава наблюдала вся страна, а они не переставали эпатировать публику. Из-за своих скандалов пара стала очень популярна в узких кругах. Спустя всего полгода ссор и скандалов они развелись. Тогда же Токарева приняла участие в программе, которая изменила ее внешность. Девушке подобрали стиль, макияж и изменили прическу.

Несмотря на свадьбу и скандальную популярность Токарева продолжила участие в "Доме-2", где она и встретила свою любовь. На проект пришел Юрий, и, несмотря на то, что девушка продолжала скандалить в отношениях, они смогли сойтись. Когда мужчина уходил с проекта, она пошла за ним. Вернувшись домой влюбленные поженились.

@ek.tokareva

Сейчас супруги живут простой жизнью: путешествуют по России и странам ближнего зарубежья, люксовые номера променяли на палатки, а изысканные блюда они заменили консервами и лапшой быстрого приготовления.