Назван город, в котором пройдет Евровидение-2020

Главный музыкальный конкурс Европы пройдет в нидерландском городе Роттердам на площадке Ahoy Arena.

Изначально конкурс планировалось провести в Амстердаме, но позже стало известно, что все подходящие площадки столицы уже заняты. Тогда организаторам мероприятия предстояло выбрать между Роттердамом и Маастрихтом. 23 августа российские букмекеры предсказали, что Роттердам одержит победу.

Напомним, право на проведение Евровидения Нидерланды получили благодаря победе Дункаса Лоуренса на конкурсе в 2019 году в Тель-Авиве.