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Жизнь и смерть звезды КВН Алексея Лютикова 

Рамблер 7 часов назад
Жизнь и смерть звезды КВН Алексея Лютикова
Фото: Кадр из видео
В середине 90-х годов Алексей Лютиков стал настоящей звездой КВН. Он был капитаном курской команды "Служебный вход". Позже его карьера пошла в гору, он был занят в Comedy Club Production, а потом и вовсе стал директором шоу "Уральские пельмени", но на этой должности пробыл недолго.

Дефекты дикции

Зрители обратили, что у Лютикова есть проблемы с дикцией и думали, что этот недуг — часть сценического образа. Однако это не совсем так. В детстве над ним часто смеялись из-за заячьей губы. Позднее ему сделали операцию и внешний дефект был устранен, но проблемы с речью остались. С 1990 года он начал выступать в КВН, а позже возглавил свою команду. Именно при нем "Служебный вход" достиг определенных высот. Однако вскоре Лютиков покинул команду и перестал выступать в КВН.

Продвижение в карьере

С 2006 по 2011 Лютиков работал в Comedy Club Production. Сначала он занимался развитием бизнеса, а потом и вовсе стал советником генерального продюсера. Уже позже ему предложили стать директором "Уральских пельменей". Тогда в шоу была очень напряженная атмосфера: из-за Лютикова коллектив поссорился с бывшим начальников Сергеем Нетиевским. Новый директор нашел бумаги, согласно которым предыдущий шеф зарабатывал значительно больше других участников. Потом начались скандалы и дележка. Лютикова обвиняли в том, что он специально поссорил "старых друзей".

Трагическая гибель

В Екатеринбурге Лютиков находился по делам "Уральских пельменей" и должен был вскоре вернуться домой. Однако этого не произошло: он снял номер в отеле после аэропорта, а спустя неделю его нашли. В номере были разбросаны пустые бутылки и таблетки для понижения давления. По словам родных, у Алексея были проблемы с сердцем, и ему нельзя было категорически принимать алкоголь. Несмотря на это он опустошил мини-бар, а потом заказал еще спиртного из ресторана. Друзья были уверены, что коллектив поставил его перед фактом об увольнении, а он этого не выдержал. Настоящие обстоятельства того, почему он решил уйти из жизни, так и не были раскрыты.
Комментарии5
ТВ , Алексей Лютиков
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