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Почему развалился коллектив «Аншлага» 

Рамблер 2 часа назад
В 80-90-х годах прошлого века юмористическая передача "Аншлаг" была довольно популярна, и в ней выступали лучшие комики того времени.
Шоу показывают на ТВ с 1987 года и по сей день. Раньше это была действительно хорошая юмористическая программа, которая нравилась многим, а сейчас о ее существовании вспоминают очень редко.
Дело в том, что коллектив "Аншлага" в лице лучших юмористов распался из-за выходок создателя передачи, Регины Дубовицкой. Несмотря на популярность шоу, многие зрители были рады, так как в последнее время юмор начал скатываться, и переставал радовать людей.
Первым из "золотого состава" ушел Геннадий Хазанов. Позже он рассказал, что это случилось, потому что Дубовицкая браковала все номера артистов и не давала им самовыражаться. Сценарии и постановки проходили через ее строгую цензуру.
После этого из "Аншлага" ушла Елена Воробей, которая, по мнению многих критиков, могла спасти программу. Дубовицкая сказала артистке, что у той недостаточно таланта.
Позднее случился другой конфликт. Юмористы обнаружили, что выплачиваемые гонорары не соответствуют тем, что указано в документах. Одним из первых стал Ефим Шифрин, который работал в шоу на протяжении 13 лет. Он, как и другие артисты, подал в суд и выиграл дело. Однако скандалы на этом не закончились: Дубовицкая продолжала выпускать в эфир эпизоды с Шифрином и Гальцевым. Такое поведение нарушало авторское право, так как Регина продолжала получать деньги, а артисты оставались ни с чем. Некоторое время Дубовицкая скрывала факт того, что коллектив развалился, и до сих пор продолжает делать вид, что шоу расцветает.
Комментарии5
ТВ , Видео , Ефим Шифрин , Геннадий Хазанов , Регина Дубовицкая , Елена Воробей
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