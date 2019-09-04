Почему развалился коллектив «Аншлага»

В 80-90-х годах прошлого века юмористическая передача "Аншлаг" была довольно популярна, и в ней выступали лучшие комики того времени.

Шоу показывают на ТВ с 1987 года и по сей день. Раньше это была действительно хорошая юмористическая программа, которая нравилась многим, а сейчас о ее существовании вспоминают очень редко.

Дело в том, что коллектив "Аншлага" в лице лучших юмористов распался из-за выходок создателя передачи, Регины Дубовицкой . Несмотря на популярность шоу, многие зрители были рады, так как в последнее время юмор начал скатываться, и переставал радовать людей.

Первым из "золотого состава" ушел Геннадий Хазанов . Позже он рассказал, что это случилось, потому что Дубовицкая браковала все номера артистов и не давала им самовыражаться. Сценарии и постановки проходили через ее строгую цензуру.

После этого из "Аншлага" ушла Елена Воробей , которая, по мнению многих критиков, могла спасти программу. Дубовицкая сказала артистке, что у той недостаточно таланта.