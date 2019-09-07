Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Битва
Битва
Драма
Купить билет
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
Боевик, Триллер
Купить билет
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте
Триллер, Ужасы
Купить билет
Я иду искать
Я иду искать
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Трудности выживания
Трудности выживания
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Жара
Жара
Комедия
Купить билет
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Эбигейл
Эбигейл
Приключение, Фэнтези
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Драма
Купить билет
Капкан
Капкан
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Падение ангела
Падение ангела
Боевик
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Маленькие секреты большой компании
Маленькие секреты большой компании
Трагикомедия
Купить билет
Команда мечты
Команда мечты
Приключение, Комедия, Мелодрама
Купить билет
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Исторический, Мелодрама
Купить билет

Что стало с ведущими программы «Принцип домино» 

Рамблер 3 часа назад
Что стало с ведущими программы «Принцип домино»
Фото: Кадр из программы "Принцип домино"
После закрытия программы "Принцип домино" с Еленой Ищеевой и Еленой Хангой, телеведущие, казалось, будто пропали с радаров. Но это не совсем так.

Елена Ищеева

Ищеева неоднократно заявляла, что успех программы "Принцип домино" превзошел все ожидания. Ошеломительные рейтинги не смогли воспрепятствовать ее закрытию. По словам самой Елены, у них с Хангой не возникло симпатии друг к другу, хотя на экране так не казалось. Ищеева считает, что если были бы готовы идти на взаимный контакт больше, то передача просуществовала бы куда дольше.
Затем Ищееву пригласили вести утреннее ток-шоу на "Домашнем". Но в 2008 году журналистка решила кардинально сменить деятельность: она занялось собственным бизнесом и стала больше времени проводить с семьей. Елена успела сняться в рекламе косметики для волос и стала лицом марки ювелирных украшений.
На сегодняшний день Елена является миноритарным акционером группы компаний, а также занимает должность исполнительного директора информационного агентства "Банки.ру". С июля 2015 года руководит проектом о неформальной жизни банкиров Finparty, который также входит в состав холдинга "Банки.ру".

Елена Ханга

Любопытно, что в интервью Наталье Синдеевой Ханга рассказала, что официально уволилась с телеканала НТВ только в 2018 году. Все предыдущие годы Елена числилась как сотрудник, находящийся "в отпуске".
После закрытия "Принципа домино" Елена Ханга вела программу "Запрещенные песни" и вела лекции в Высшей национальной Школе телевидения.
Затем перешла на работу в Russia Today, где вела ток-шоу. Также некоторое время вела программы на радио "Комсомольская правда" и была телеведущей на канале "КП-ТВ".
Ханга и сегодня продолжает работать телеведущей, но уже на эстонском канале ЕТВ+.
Комментарии
ТВ , Наталья Синдеева , Елена Ханга , Елена Ищеева , Russia Today , Комсомольская правда , НТВ , Finparty.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, получившие больше всего наград
Сериалы, получившие больше всего наград
«Придурковатая фантазия»: американцы про «Морозко»
«Придурковатая фантазия»: американцы про «Морозко»21
Голливудские актеры в ужасных русских фильмах
Голливудские актеры в ужасных русских фильмах3
Как снимали последний фильм Балабанова
Как снимали последний фильм Балабанова2
Самые мерзкие поступки персонажей «Игры престолов»
Самые мерзкие поступки персонажей «Игры престолов»
Видео
Какая реклама стала самой дорогой в мире
03:01
Какая реклама стала самой дорогой в мире
ТВ
Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита
02:36
Нейросеть поместила в «Матрицу» Уилла Смита
Актеры
Как бодибилдер Невский оказался в Голливуде
01:00
Как бодибилдер Невский оказался в Голливуде
Актеры
Кто больше зарабатывает: Бузова или Бородина
00:59
Кто больше зарабатывает: Бузова или Бородина
ТВ
Что стало с ведущей передачи «Слабое звено»
01:14
Что стало с ведущей передачи «Слабое звено»
ТВ
«Мне нравятся умные»: что стало с подростками из рекламы
00:28
«Мне нравятся умные»: что стало с подростками из рекламы
ТВ
Почему «Мистер Икс» снялся в кино только один раз
03:04
Почему «Мистер Икс» снялся в кино только один раз
Актеры Фильмы
«Маша и Медведь» уехали в Великобританию
00:41
«Маша и Медведь» уехали в Великобританию
Фильмы
Когда Зинаида Кириенко призналась в любви Герасимову
26:12
Когда Зинаида Кириенко призналась в любви Герасимову
Актеры
Какие сюрпризы приготовил «Джокер»
05:47
Какие сюрпризы приготовил «Джокер»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение