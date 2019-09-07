Что стало с ведущими программы «Принцип домино»

После закрытия программы "Принцип домино" с Еленой Ищеевой и Еленой Хангой, телеведущие, казалось, будто пропали с радаров. Но это не совсем так.

Елена Ищеева

Ищеева неоднократно заявляла, что успех программы "Принцип домино" превзошел все ожидания. Ошеломительные рейтинги не смогли воспрепятствовать ее закрытию. По словам самой Елены, у них с Хангой не возникло симпатии друг к другу, хотя на экране так не казалось. Ищеева считает, что если были бы готовы идти на взаимный контакт больше, то передача просуществовала бы куда дольше.

Затем Ищееву пригласили вести утреннее ток-шоу на "Домашнем". Но в 2008 году журналистка решила кардинально сменить деятельность: она занялось собственным бизнесом и стала больше времени проводить с семьей. Елена успела сняться в рекламе косметики для волос и стала лицом марки ювелирных украшений.

На сегодняшний день Елена является миноритарным акционером группы компаний, а также занимает должность исполнительного директора информационного агентства "Банки.ру". С июля 2015 года руководит проектом о неформальной жизни банкиров Finparty, который также входит в состав холдинга "Банки.ру".

Елена Ханга

Любопытно, что в интервью Наталье Синдеевой Ханга рассказала, что официально уволилась с телеканала НТВ только в 2018 году. Все предыдущие годы Елена числилась как сотрудник, находящийся "в отпуске".

После закрытия "Принципа домино" Елена Ханга вела программу "Запрещенные песни" и вела лекции в Высшей национальной Школе телевидения.

Затем перешла на работу в Russia Today, где вела ток-шоу. Также некоторое время вела программы на радио "Комсомольская правда" и была телеведущей на канале "КП-ТВ".

Ханга и сегодня продолжает работать телеведущей, но уже на эстонском канале ЕТВ+.