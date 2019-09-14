Отсидевшие участники «Дома-2»

Во время шоу участников обеспечивают всем — едой, жильем и работой. Поэтому после проекта многие оказываются не в состоянии обеспечить себя. Возможно, именно из-за этого им пришлось пойти в криминал.

Рэй Самедов

Когда мужчина только пришел на проект, он проявил себя как талантливый стилист. Во время участия в шоу он создал довольно внушительную базу знаменитостей, который обращались к нему за услугами. После того, как он покинул телестройку, он продолжал работать с Викторией Боней Даной Борисовой . В 2018 году, когда Борисова призналась в своей зависимости от запрещенных веществ, она заявила, что именно из-за Самедова у нее началась зависимость. По словам телеведущей, он всегда следил, чтобы запрещенные вещества оказывались у нее под рукой, а потом она приносила ему доход. Позже бывшего участника "Дома-2" посадили в тюрьму за хранение и распространение.

Михаил Подоров

Михаил Подоров/vk.com

Подоров не был эпатажным и скандальным участником. На проекте он пробыл недолго, но все равно успел запомниться зрителям. В "Доме-2" он пытался построить отношения с Надеждой Скороходовой. Однако после ухода из шоу они разошлись. Позже его жизнь сложилась не очень удачно. В 2011 году его посадили за хранение и распространение запрещенных веществ. Его отправили в колонию на 16 лет. Подоров выйдет из тюрьмы только в 2027 году, когда ему будет 44 года.

Анастасия Полетаева

Кадр из видео

Бывшую участницу "Дома-2" обвинили в валютных махинациях. Она вместе со своими друзьями вела незаконную банковскую деятельность.