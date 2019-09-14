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Отсидевшие участники «Дома-2» 

Рамблер 3 часа назад
Отсидевшие участники «Дома-2»
Фото: Рэй Самедов/vk.com
Во время шоу участников обеспечивают всем — едой, жильем и работой. Поэтому после проекта многие оказываются не в состоянии обеспечить себя. Возможно, именно из-за этого им пришлось пойти в криминал.

Рэй Самедов

Когда мужчина только пришел на проект, он проявил себя как талантливый стилист. Во время участия в шоу он создал довольно внушительную базу знаменитостей, который обращались к нему за услугами. После того, как он покинул телестройку, он продолжал работать с Викторией Боней и Даной Борисовой. В 2018 году, когда Борисова призналась в своей зависимости от запрещенных веществ, она заявила, что именно из-за Самедова у нее началась зависимость. По словам телеведущей, он всегда следил, чтобы запрещенные вещества оказывались у нее под рукой, а потом она приносила ему доход. Позже бывшего участника "Дома-2" посадили в тюрьму за хранение и распространение.

Михаил Подоров

Михаил Подоров/vk.com
Подоров не был эпатажным и скандальным участником. На проекте он пробыл недолго, но все равно успел запомниться зрителям. В "Доме-2" он пытался построить отношения с Надеждой Скороходовой. Однако после ухода из шоу они разошлись. Позже его жизнь сложилась не очень удачно. В 2011 году его посадили за хранение и распространение запрещенных веществ. Его отправили в колонию на 16 лет. Подоров выйдет из тюрьмы только в 2027 году, когда ему будет 44 года.

Анастасия Полетаева

Кадр из видео
Бывшую участницу "Дома-2" обвинили в валютных махинациях. Она вместе со своими друзьями вела незаконную банковскую деятельность.
Согласно официальным данным, она вела незаконную деятельность на протяжении двух лет: у нее не было ни регистрации, ни лицензии. Вместе с подельниками они открывали и вели счета в банках. Так, через них прошло более 1,6 миллиарда рублей. Судья вынес девушке приговор: полтора года колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.
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Комментарии
ТВ , Виктория Боня , Анастасия Полетаева , Дана Борисова , ФСИН
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