Какое шоу на российском ТВ снимают в бывшей тюрьме

"Форт Боярд" по праву считается одним из главных развлекательных шоу 90-х и 00-х. В то время программа регулярно возглавляла рейтинг любимейших передач россиян, и уже этой осенью шоу вновь возвращается на экран. Фанаты "Форт Боярда" уверены, что знают о нем все. Однако немногим известно, что на самом деле любимую передачу снимают в здании бывшей тюрьмы.

Изначально в начале 19 века крепость создавалась для защиты военных верфей города Рофшор от атак англичан. С 1809 по 1837 строительство было приостановлено по техническим причинам, но затем возобновилось вновь из-за напряженных отношений между Францией и Великобритании.

Затем в форте открылась тюрьма, но уже в 1913-м сдание оказалось бесхозным. Чуть позже на протяжении всей Второй мировой войны немцы использовали крепость в качестве учебной мишени, из-за чего форт крайне пострадал. В 1962-м крепость выставили на аукцион, где ее приобрел дантист по имени Эрик Эрт за 28 тысяч франков. Вот только средств на восстановление памятника у Эрта не оказалось. К тому же проблем добавляли туристы, которые практически "растащили" крепость на сувениры.

Впоследствии крепость еще несколько раз перепродавалась, и в конце концов форт оказался во владении Франции. Именно на французском телевидении состоялась премьера передачи в июле 1990 году. Тогда она называлась "Ключи от форта Боярд".