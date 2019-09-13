Как Эрнст стал самым влиятельным на российском ТВ

В детстве Константин Эрнст планировал стать биологом, но после ВУЗа резко сменил сферу деятельности. В 1999 году его назначили генеральным директором ОРТ, который стал "Первым каналом". Эрнст до сих пор руководит им и считается одним из самых влиятельных людей на российском ТВ.

Карьера на телевидении

В молодости Эрнст учился на биохимика, и даже защитил кандидатскую. Молодого человека приглашали в зарубежные ВУЗы, но он решил заняться телевидением. Сначала он познакомился с Евгением Додолевым, а потом с Александром Любимовым . Когда Эрнст предложил ему сменить формат передачи "Взгляд", журналист пригласил его воплощать идеи лично. Уже через год он он руководил и вел проект "Матадор". Программа просуществовала 4 года, и за это время Эрнст прославился на всю страну.

После гибели Листьева он был назначен генеральным продюсером "ОРТ". Благодаря своему труду в 1999 году он стал гендиректором и продолжил работать на телеканале. Под его руководством стало больше развлекательных программ. В 2000 году "ОРТ" переименовали в "Первый канал". В это же время у Эрнста появилась звукозаписывающая компания Real Records, с которой сотрудничали многие звезды шоу-бизнеса.

Продюсирование

В середине "нулевых" Эрнст всерьез занялся карьерой продюсера. Ходили слухи, что он собирается покинуть телевидение, но этого не произошло. Он выпустил много громких проектов: "Ночной дозор", "Диверсант", "72 метра" и другие. Всего в его послужном списке более ста проектов. Некоторые из них были успешными и довольно кассовыми.

Благодаря широкой сфере деятельности Эрнста считают одним из самых влиятельных людей в российском шоу-бизнесе. Он занимается телевидением, кино, сериалами и даже музыкой.