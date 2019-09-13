Назван новый ведущий «Пусть говорят» 

Ведущей популярного ток-шоу "Пусть говорят" станет Ксения Собчак.
Об этом стало известно из промо-ролика проекта на сайте Первого канала. В нем известная телеведущая лежит в ванной и говорит в трубку: "Привет, Андрей!". Напомним, именно так называется телешоу Андрея Малахова на канале "Россия 1". Далее Собчак сообщает собеседнику, что кое-кто сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться.
В 2017 году Малахов со скандалом покинул "Пусть говорят", хотя долгое время являлся его бессменным ведущим. Место Малахова занял Дмитрий Борисов, однако его профессионализма оказалось недостаточно для такого шоу, — долгое время ходили слухи, что очень скоро на его место придет кто-то более яркий.