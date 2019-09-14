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Куда проваливались участники «Русской рулетки» 

Рамблер 3 часа назад
Куда проваливались участники «Русской рулетки»
Фото: Кадр из передачи "Русская рулетка"
Телевикторина "Русская рулетка" выходила на Первом канале с 2002 по 2004 год. Пятеро участников боролись за выигрыш — один миллион рублей. Сцена, на которой располагались игроки, напоминала барабан револьвера. Задача участников была в том, чтобы отвечать на вопросы правильно во всех раундах. При ошибочном ответе в действие приводился механизм "русской рулетки": под участником открывался люк и он "пулей" вылетал из игры. Кстати, от такого провала не был застрахован и ведущий передачи Валдис Пельш. У всех игроков замеряли пульс, и в самые напряженные моменты частота ударов могла превышать 200.
Самое интересное происходило в финале, когда оставшийся один на один с ведущим участник сам выбирает место, на котором будет стоять. При неправильном ответе у него есть второй шанс, открывается не тот люк, который под ним, а любые три из шести.
Кадр из передачи "Русская рулетка"
После падения игроков не показывали, а сам момент "провала" выглядел довольно пугающим. На самом деле это было безопасным, участникам нужно было пролететь всего два с половиной метра, а внизу их ждали толстые маты. За время съемок ни один из игроков не пострадал.
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ТВ , Валдис Пельш
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