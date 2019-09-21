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Почему Басков не остался ведущим на «Доме-2» 

Рамблер 10 часов назад
Почему Басков не остался ведущим на «Доме-2»
Фото: globallookpress.com
Не всем известно, что скандальному телешоу "Дом-2" предшествовал первопроходец в этом жанре "Дом". Так, в 2003 году российских телезрителей удивила передача совершенно нового для страны формата: 12 супружеских пар строили один дом пол присмотрами камер.
При этом телестройка была задумана как реалити-шоу, в ходе которого участники выстраивали и свои личные отношения. Все любовные передряги, конфликты и недопонимая скандально обсуждались вместе с ведущим.
А первым ведущим этого шоу стал популярный певец и "золотой голос России" Николай Басков. Причем участие в проекте стало для Баскова первой работой в качестве телеведущего.
В каждом из 12 домиков "натуральный блондин" был желанным гостем. К его советам прислушивались, а через некоторое время Басков стал для участников чуть ли не другом.
Причем звезде удалось раскрыть свои таланты в качестве ведущего. Он участвовал во всех скандальных обсуждениях и пытался решить конфликты.
Однако в какой-то момент знаменитый тенор стал уставать от телестройки и заявил, что ему требуется перервыв, уехав отдыхать в Испанию.
Дело в том, что артисту нужно было готовиться к сольным концертам и регулярно заниматься с педагогами по вокалу, что было невозможным в условиях постоянных съемок телепередачи.
"В Подмосковье условий для подобных экзерсисов нет. К тому же Николай предпочитает заниматься вокалом со своей сценической партнершей испанкой Монтсеррат Кабалье. Прима мировой оперной сцены покидает пределы родины нечасто, и Басков сам наведывается к ней…", — писали тогда в СМИ.
Оказалось, что Басков просто не смог совмещать напряженую работу ведущего телепроекта и свой плотный гастрольный график. Через некоторое время звезду российской эстрады на посту ведущего шоу "Дом" сменила гимнастка Светлана Хоркина.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии1
ТВ , Дом , Николай Басков , Светлана Хоркина
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