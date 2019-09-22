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Как Мясников стал самым популярным врачом в России 

Рамблер 7 часов назад
Как Мясников стал самым популярным врачом в России
Фото: Кадр из видео
За последние несколько лет популярность доктора Мясникова вышла за пределы телеканала. Сейчас его считают одним из авторитетных докторов, а многие СМИ берут у него комментарии.
Александр Мясников — представитель династии врачей. Еще его прадед занимался медициной, поэтому выбор в профессии у него был небольшой. Он поступил в институт имени Пирогова, а потом завершил учебу в ординатуре и аспирантуре.
После защиты докторской Мясников не стал работать в столичных клиниках, а поехал в командировку в Африку. Его направили в Мозамбик и Анголу, где в то время шла война, поэтому его миссией была помощь солдатам и раненным гражданским.
@alexander_myasnikov1
После непростой работы на другом континенте Мясников работал в российском посольстве во франции. Он понимал, что для профессионального роста ему нужен международный диплом, поэтому уехал в Америку. Там он подтвердил диплом кардиолога и получил высшую категорию.
В начале нулевых врач вернулся в Россию. Коллеги не понимали, зачем он решился на такой поступок, но тот заявил, что очень тосковал по родине. Кроме того, он стал доверенным лицом президента Владимира Путина.
@alexander_myasnikov1
Несмотря на известность в медицинской сфере, для простого человека имя Александр Мясников не приносило ассоциаций. Однажды он стал гостем программы Владимира Соловьева, и тогда его заметили редакторы телеканала. Тогда они отметили его харизматичность и пригласили вести собственное шоу.
Убийцу советской актрисы так и не нашли
Комментарии1
ТВ , Владимир Соловьев , Александр Мясников , Владимир Путин
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