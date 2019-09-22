Как Мясников стал самым популярным врачом в России

За последние несколько лет популярность доктора Мясникова вышла за пределы телеканала. Сейчас его считают одним из авторитетных докторов, а многие СМИ берут у него комментарии.

Александр Мясников — представитель династии врачей. Еще его прадед занимался медициной, поэтому выбор в профессии у него был небольшой. Он поступил в институт имени Пирогова, а потом завершил учебу в ординатуре и аспирантуре.

После защиты докторской Мясников не стал работать в столичных клиниках, а поехал в командировку в Африку. Его направили в Мозамбик и Анголу, где в то время шла война, поэтому его миссией была помощь солдатам и раненным гражданским.

@alexander_myasnikov1

После непростой работы на другом континенте Мясников работал в российском посольстве во франции. Он понимал, что для профессионального роста ему нужен международный диплом, поэтому уехал в Америку. Там он подтвердил диплом кардиолога и получил высшую категорию.

В начале нулевых врач вернулся в Россию. Коллеги не понимали, зачем он решился на такой поступок, но тот заявил, что очень тосковал по родине. Кроме того, он стал доверенным лицом президента Владимира Путина

@alexander_myasnikov1