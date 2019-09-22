Самые громкие скандалы на КВН

Правда от Нагиева в прямом эфире, безжалостная цензура в шоу, участники, ушедшие не по своей воле.
Нагиев против Маслякова
В 2016 году популярный телеведущий Дмитрий Нагиев в прямом эфире шоу позволил себе высказаться о внутренней кухне КВН. Он утверждал, что оценки командам ставятся заранее, а неугодные комментарии членов жюри вырезаются при монтаже. Масляков-старший ответил, что из этой программы ничего вырезано не будет. Тогда Нагиев стал вести себя еще более дерзко, во время голосования специально поднимал цифры с резко отличающимися оценками. Это не могло не разозлить Александра Васильевича, он попросил жюри переголосовать, а Нагиеву предложил больше на КВН в качестве судьи не появляться.
Вылет из клуба за неверность
Как оказалось, пока участники команд участвуют в играх, им негласно запрещено появляться на других телеканалах и вести свою концертную деятельность.
В 2002 году команда из Кривого рога "95-й квартал" дошла до полуфинала и стала весьма популярной, однако всего через год не показала никакого стоящего результата. Тогда же команда решила провести юбилейный концерт в Киеве. Однако Масляков был категорически против такого развития событий и даже поставил капитану "95-го квартала" Владимиру Зеленсокму ультиматум: отменить концерт в Киеве или убираться из сборной. Зеленский выбрал второе.
Похожий конфликт произошел у Маслякова с Гариком Харламовым, который был капитаном команды "Незолотая молодежь". Параллельно он принял участие в телепроекте "Радиомания", чем разозлил Александра Васильевича, который заявил, что Харламов слишком "распыляется". Несколько лет Гарик не появлялся на сцене КВН, а после выступал только как приглашенный гость.
Цензура
Пожалуй, самый громкий скандал разразился в 2017 году, когда бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин в интервью рассказал о жесткой цензуре на передаче. Он говорил, что на Первом канале запрещено шутить не только про президента, но и про многих других провластных персонажей. Дмитрий также утверждал, что в результате действия этой самой цензуры со стороны руководства канала от скетчей и шуток толком ничего смешного не остается. Александр Масляков, а также многие игроки опровергли заявления Колчина, назвав их бредом.