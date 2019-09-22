Самые громкие скандалы на КВН

Громкие скандалы на КВН

Правда от Нагиева в прямом эфире, безжалостная цензура в шоу, участники, ушедшие не по своей воле.

Нагиев против Маслякова

В 2016 году популярный телеведущий Дмитрий Нагиев в прямом эфире шоу позволил себе высказаться о внутренней кухне КВН. Он утверждал, что оценки командам ставятся заранее, а неугодные комментарии членов жюри вырезаются при монтаже. Масляков-старший ответил, что из этой программы ничего вырезано не будет. Тогда Нагиев стал вести себя еще более дерзко, во время голосования специально поднимал цифры с резко отличающимися оценками. Это не могло не разозлить Александра Васильевича, он попросил жюри переголосовать, а Нагиеву предложил больше на КВН в качестве судьи не появляться.

Вылет из клуба за неверность

Как оказалось, пока участники команд участвуют в играх, им негласно запрещено появляться на других телеканалах и вести свою концертную деятельность.

В 2002 году команда из Кривого рога "95-й квартал" дошла до полуфинала и стала весьма популярной, однако всего через год не показала никакого стоящего результата. Тогда же команда решила провести юбилейный концерт в Киеве. Однако Масляков был категорически против такого развития событий и даже поставил капитану "95-го квартала" Владимиру Зеленсокму ультиматум: отменить концерт в Киеве или убираться из сборной. Зеленский выбрал второе.

Похожий конфликт произошел у Маслякова с Гариком Харламовым , который был капитаном команды "Незолотая молодежь". Параллельно он принял участие в телепроекте "Радиомания", чем разозлил Александра Васильевича, который заявил, что Харламов слишком "распыляется". Несколько лет Гарик не появлялся на сцене КВН, а после выступал только как приглашенный гость.

Цензура