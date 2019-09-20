Три самых скандальных пары из «Дома-2»

Реалити-шоу "Дом-2" вызывает интерес зрителей не столько гармоничными отношениями в парах, сколько напротив — враньем, изменами и драками на проекте. В истории шоу было несколько особенно скандальных пар, запомнившихся телезрителям.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель

Дмитрия Дмитренко, актера-неудачника из Владивостока, на площадку проекта привела его землячка, популярная участница "Дома-2" Ольга "Рапунцель" Григорьевская. В отношениях парень играл роль подкаблучника — его била и возлюбленная, и другие участники проекта. Однажды Дмитрию даже сломали челюсть. Позже пара узаконила свои отношения и родила замечательную дочь Василису. Однако драки и оскорбления никуда не делись, как подозревают подписчики Инстаграм Ольги, и многие думают, что "яжмать" бьет маленькую дочь.

@olyarapunzel

Андрей Черкасов и Виктория Романец

Абьюз, рукоприкладство, взаимные упреки, постоянный ор — эта пара воплотила в себе все худшее, что только может быть в любовных отношениях. То, что они быстро расстались в 2014 году — безусловно к лучшему.

@_viktoriya_14

Александр Гобозов и Алиана Устиненко

Алиане Устиненко было 24 года, когда она вышла замуж за 35-летнего Александра Гобозова в 2013 году на площадке "Дома-2". Вскоре у пары родился сын Роберт. Однако отношения в паре были невыносимыми, и вскоре семья официально распалась и бывшие супруги принялись искать на проекте новые отношения. Никто, впрочем, не хотел с ними связываться, так что пришлось покинуть пригретое место. В 2015 году Гобозов во второй раз сделал Алине предложение, пара снова поженилась, а в 2017 снова развелась. В 2018 и Алина, и Александр внезапно снова появились среди участников проекта, и зрители стали подозревать, что пара может пожениться в третий раз.