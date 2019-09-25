Назван участник «Детского Евровидения» от России

Выяснилось, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

Стало известно, кто отправится на популярный конкурс "Детское Евровидение-2019" от России. Так, страну будет представлять дуэт Татьяны Меженцевой и Ооржака Денберела, выступающих от Москвы и Кызыла.

Юные исполнители поршли все этапы национального отбора и победили, набрав максимальные 941 балл. Оценки участников складывались из интернет-голосования и баллов от профессионального жюри.

Напомним, в национальном отборе участвовали дети от 9 до 14 лет.

Интересно, что Казахстан в этом году представит финалист российского "Голоса" Ержан Максим.