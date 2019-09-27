Кто из телезвезд сбежал на Украину в 2000-х

В середине 2000-х на российском телевидении начался новый виток перемен, и некоторым журналистам не нашлось места. Они приняли решение покинуть страну.

Евгений Киселев

Кадр из передачи

Евгений Киселев запомнился зрителям как ведущий телепрограмм "Итоги", "Глас народа", "Герой дня", после того краха НТВ Гусинского перешел на ТВ6, затем ТСН, также работал на радио "Эхо Москвы" и был главным редактором "Московских новостей". В 2008 году перебрадся на Украину и с тех пор позиционирует себя как украинского журналиста. Сейчас работает на украинском "Радио НВ".

Савик Шустер

Савик Шустер на телевидении начал работать в конце 1990-х, он сотрудничал с "НТВ Плюс", откуда перешел на НТВ, где был автором и ведущим передач "Свобода слова", "Третий тайм", "Герой дня", "Влияние". В 2005 году он расстался с НТВ и начал работать на украинском телевидении.

Павел Шеремет

Павел Шеремет родился в Белоруссии и свою карьеру начинал там. В 1998 году пришел на российский канал ОРТ. Он вел общественно-политическую программу по воскресеньям, но из-за конфликта вынужден был уйти. До 2008 года продолжал работать над спецпроектами, но потом окончательно покинул канал. В 2013 начал сотрудничать с украинскими СМИ. Погиб в 2016 году по дороге на работу. В его автомобиль была заложена бомба.