КВНщикам предлагали сыграть в «Битве экстрасенсов»

Юмористам из КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Юморист и блогер Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали сыграть колдунов в популярном телешоу "Битва экстрасенсов":

«К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов».

По словам Красновой, участникам лишь нужно было "придумать себе фишку какую-нибудь", однако они отказались.

Впоследствии юзеры форума, где обсуждали "Битву экстрасенсов", привели еще массу похожих примеров.