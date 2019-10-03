КВНщикам предлагали сыграть в «Битве экстрасенсов»

Юморист и блогер Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали сыграть колдунов в популярном телешоу "Битва экстрасенсов":
«К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов».
По словам Красновой, участникам лишь нужно было "придумать себе фишку какую-нибудь", однако они отказались.
Впоследствии юзеры форума, где обсуждали "Битву экстрасенсов", привели еще массу похожих примеров.
В 2019 году вышел документальный фильм "Идущие к черту" о том, как экстрасенсам из телешоу удается прийти к победе и как они живут после проекта. Некоторые участники рассказывали, что по ходу съемок им пришлось покупать подсказки, а ведущий "Битвы" Марат Башаров в одном из интервью назвал дураками тех, кто верит в правдивость шоу.