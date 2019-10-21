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Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса 

Рамблер 3 часа назад
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса с рекордным пребыванием в телеэфире в течение одной недели. Ради того, чтобы добиться такого успеха, Соловьев пять дней подряд выступал в прямом эфире не менее пяти часов в сутки.
На рекорд телеведущего работала целая команда: подсчетом времени занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК, сотрудники которого копировали каждую передачу на файлообменник и сопровождали документами, подтверждающими время выхода в эфир. Позже документы были переведены на английский язык, заверены апостилем и направлены в комиссию Книги рекордов Гиннесса. Согласно документам, Соловьев работал в прямом эфире в общей сложности 25 часов 53 минуты и 57 секунд за семь дней — с 18 по 24 марта 2019 года.
Ранее "Рамблер" сообщил, что тысячи человек подписали петицию, призывающую власти Италии не давать Владимиру Соловьеву итальянское гражданство.