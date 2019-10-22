Американский актер Алек Болдуин удивил всех в эфире популярного телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Так, во время рассказа о своем похудении 61-летний актер решил продемонстрировать свою новую фигуру во всей красе.
"Вы хотите посмотреть, сколько я сбросил?" — спросил актер, после чего встал и с него упали брюки.
Кадр из шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
"Эти штаны мне уже больше не подходят", — объяснил актер взбудораженной хохочущей аудитории.
Актера пригласили на шоу по случаю премьеры картины Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин". В новой криминальной драме похудевший Болдуин снялся с Брюсом Уиллисом.
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