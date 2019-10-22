Алек Болдуин неожиданно снял брюки в эфире телешоу

Американский актер Алек Болдуин удивил всех в эфире популярного телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Так, во время рассказа о своем похудении 61-летний актер решил продемонстрировать свою новую фигуру во всей красе.

"Вы хотите посмотреть, сколько я сбросил?" — спросил актер, после чего встал и с него упали брюки.

Кадр из шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

"Эти штаны мне уже больше не подходят", — объяснил актер взбудораженной хохочущей аудитории.