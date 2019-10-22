Бородина призналась, чем ей не нравится «Дом-2»

Бессменная ведущая скандальной телестройки "Дом-2" призналась, чем ей не нравится собственный проект. Так, Ксению Бородину спросили, о том, могла ли бы она пойти на телешоу в качестве участницы.

"Нет, я бы не пошла… Я не смогла бы жить под камерами…", — ответила поклонникам ведущая в своем Instagram.

Напомним, что Ксения ведет еще несколько телевизионных проектов, а ее шоу «Бородина против Бузовой» и вовсе было номинировано на ТЭФИ в номинации «Лучшее дневное ток-шоу».